Feci şekilde hayatını kaybeden genç fizyoterapist hakkında yürek yakan detay!

Özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan 26 yaşındaki Simge Bayram, dün akşam 17.00 sıralarında direksiyon dersi almak için sürücü kursuna ulaşmaya çalıştığı sırada Merkezefendi ilçesindeki Ali Marım Bulvarında bulunan Lütfi Ege Anadolu Lisesi önündeki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Yaya geçidinden geçmekte olan genç sağlıkçıya S.T. yönetimindeki 34 DPB 653 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Simge Bayram ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Simge Bayram, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Simge Bayram, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bayram’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

1 AY SONRA EVLENMEK İÇİN HAZIRLIK YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Karşıdan karşıya geçen yayanın ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü S.T. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden fizyoterapist Simge Bayram’ın 1 ay sonra yapılacak düğünle inşaat mühendisi O.Ç. ile hayatını birleştirmeye hazırlandığı öğrenildi. Genç sağlıkçının cenazesinin İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.