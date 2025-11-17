Adanalı kuzenler acı kaderi paylaştı! Çarpışan motosikletlerinde hayatını kaybettiler

Adana’da 17 yaşındaki Eyüp Cihan Yıldız’ın kullandığı motosiklet ile 15 yaşındaki Mehmet Yıldız’ın kullandığı motosiklet akşam saatlerinde birbirine çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaptı. 15 yaşındaki Mehmet Yıldız hayatını kaybederken ağır yaralanan 17 yaşındaki Eyüp Cihan Yıldız ise hastaneye kaldırıldı. İmamoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Eyüp Cihan Yıldız’ın da hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kuzenlerin cenazeleri, hastane morgundaki işlemlerin ardından Camili Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.