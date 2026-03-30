Editor
 | Özge Sönmez

Fenomen Zehra Sarıcan'ın hayatı kabusa döndü! Doktordan 'dövün' talimatı: Yolladığı not şoke etti

İstanbul’da yaşayan sosyal medya fenomeni Zehra Sarıcan’ın hayatı yaptırdığı göğüs estetiği ile adeta altüst oldu. İşlem sonrası ciddi sağlık sıkıntıları yaşayan Sarıcan, operasyonu yapan doktordan şikayetçi olunca ölümle burun buruna geldi. Ölüm tehditleri aldığını söyleyen fenomen, "Ölmek istemiyorum" diyerek yardım istedi.

GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 10:15

İstanbul'da yaşayan sosyal medya fenomeni Zehra Sarıcan'ın göğüs estetiği olmak için araştırdığı hastanenin yolunu tuttu. Sarıcan doktorla görüştükten sonra ameliyat masasına yattı. Sarıcan'ın hayatı bu ameliyattan sonra adeta kabusa döndü. Ciddi sağlık sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan fenomen isim defalarca operasyon geçirmek zorunda kaldı. Sarıcan, kendisini ameliyat eden Doktor G.T.'den şikâyetçi oldu.

DOKTORDAN "DÖVÜN" TALİMATI

Şikâyetin ardından genç kadın bu kez tehditlerle karşılaştı. Sakarya'da annesiyle yaşadığı evin kapısını çalan iki kişi, ellerindeki çiçeğin "estetik davası" nedeniyle gönderildiğini söyledi. Sarıcan'ın iddiasına göre şahıslar, doktorun kendilerini gönderdiğini ve "dövün" talimatı verdiğini belirtti.

"HERKESE MERMİ, SANA PAPATYA" NOTU

Korkuyla eve giren Sarıcan'ın peşinden içeri giren şüpheliler, genç kadının telefonla kayıt almaya başlaması üzerine kaçtı. Olay sonrası yerde "Herkese mermi, sana papatya" yazılı bir not bulundu.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Sarıcan, "Ölmek istemiyorum, çok korkuyorum. Beni koruyun" diyerek yetkililerden yardım istedi. Polis ekiplerine şikâyette bulunan genç kadın, şüphelilerin yakalanmasını talep etti.

Öte yandan Sarıcan, geçirdiği operasyonlar nedeniyle neredeyse göğsünü kaybettiğini, üniversite hastanesinde yapılan müdahaleyle yeniden sağlığına kavuşmaya çalıştığını ifade etti.

