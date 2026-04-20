Isparta’da kaybolduktan sonra yürütülen arama çalışmaları sonucunda hayatını kaybettiği belirlenen milli sporcu Feyza Keskin’in ölüm nedeni merak konusu oldu. Milli satranç oyuncusunun Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Peki Feyza Keskin neden hayatını kaybetti?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Feyza Keskin neden öldü, kaç yaşındaydı? Feyza Keskin kimdir? Isparta'da kaybolduktan sonra hayatını kaybettiği belirlenen milli satranç sporcusu Feyza Keskin'in ölüm nedeni araştırılıyor. 16 yaşındaki milli satranç oyuncusu Feyza Keskin, 17 Nisan sabahı evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. En son saat 11.30 civarında Gölcük Yolu üzerinde elektrikli bisikletiyle görülmüştü. Akşam saatlerinde boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri olay yerinde genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi incelemesi bekleniyor. Feyza Keskin, Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisiydi.

FEYZA KESKİN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Isparta’da 16 yaşındaki Feyza Keskin’in 17 Nisan sabahı evinden ayrıldıktan sonra kaybolması üzerine geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Keskin’in en son saat 11.30 civarında Gölcük Yolu üzerinde yer alan Asri Mezarlık ile Mahrukatçılar Sitesi çevresinde elektrikli bisikletiyle ilerlerken görüldüğü öğrenildi. Bu saatten sonra genç sporcudan bir daha haber alınamadı. Yapılan aramalar sonucunda Keskin, akşam saatlerinde boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Feyza Keskin’in ölüm sebebine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmazken, kesin sonucun otopsi incelemesinin ardından netleşeceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

FEYZA KESKİN KAÇ YAŞINDAYDI, FEYZA KESKİN KİMDİR?

Feyza Keskin’in 16 yaşında lise öğrencisi ve milli satranç sporcusu olduğu biliniyordu. Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıfta eğitim gören genç sporcu, satrançtaki başarılarıyla dikkat çekiyordu. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de Feyza Keskin’in vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “İlimiz milli satranç sporcusu Feyza Keskin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.