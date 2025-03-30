Gaziantep ve Mersin’de zincirleme kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Gaziantep'te 3 otomobil, 1 otobüs ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Mersin'de ise 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı.

Gaziantep ve Mersin’de zincirleme kazalar meydana geldi. Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Alpaslan Mahallesi Gaziantep-Adıyaman karayolu üzerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yol feci bir kazaya neden oldu. Plakası belirlenemeyen halk otobüsü, 3 otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MERSİN’DE 1 ÖLÜ, 9 YARALI!

Mersin'de 3 otomobilin karıştığı kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybederken 9 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaza, bugün merkez Toroslar ilçesine bağlı Göze Mahallesi yolunda meydana gelmişti.Alınan bilgiye göre, dikkatsizlik sonucu şerit ihlali yapan bir otomobil nedeniyle, 3 araç kaza yaptı. Kazada otomobillerde bulunan 10 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri de 1'i ağır 10 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Tuğba Koç'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.