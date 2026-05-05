Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Gaziantep'te "süper hücre" soku! Fırtınadan geriye kaos kaldı: "Sanki ikinci bir deprem yaşadık"

Gaziantep'i adeta yıkıp geçen süper hücre fırtınası kentte büyük yaralar açtı. Afetten etkilenen vatandaşlar ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi. Hala şok yaşadıklarını belirten vatandaşlar, "İkinci bir depremi yaşamış gibi olduk burada. O durum anlatılmaz yaşanır diyebilirim" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 15:58

Gaziantep genelinde önceki gün “süper hücre” fırtınası etkili oldu. Aniden bastıran fırtına, kentin birçok noktasında hayatı felce uğrattı.

Fırtınayla birlikte görülen yağmur, dolu, hortum ve şiddetli rüzgar; cadde, sokak ve köprü altlarını adeta göle çevirdi.

ÇATILAR UÇTU, BALKONLAR YIKILDI, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Yaklaşık yarım saat süren fırtınada çatılar uçtu, dereler taştı, araçlar zarar gördü, evler hasar aldı ve ağaçlar kökünden söküldü.

23 KİŞİ YARALANDI

Fırtınanın etkisiyle 23 kişinin yaralandığı kentte, yaşananların şokunu atlatmaya çalışan vatandaşlar ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını dile getirdi. Misafirlik için bulunduğu yerde afete yakalanan ve çatı uçması ile balkon yıkılması sonucu aracı hurdaya dönen bir vatandaş ise yetkililerden yardım talebinde bulundu.

"KORKUNÇ ŞEYLER OLDU, BİNA YAKILACAK ZANNETTİK"

Afete misafirlikte yakalandığını söyleyen ve çok korktuklarını belirten Taner Güler isimli vatandaş, "Ben bu mahallede oturmuyorum, misafirliğe gelmiştim buraya. Yukarı çıktık, ben de site içerisine koydum aracımı. Burayı pek bilmiyorum. Yukarı çıktık, yarım saat sonra hava akşam olmuş gibi karardı. Yani inanılmaz korkunç şeyler oldu. Kabus gibi bir şeydi, yani biz bina yakılacak zannettik. İçerden pencereleri tuttuk" dedi.

"İKİNCİ BİR DEPREMİ YAŞAMIŞ GİBİ OLDUK"

Afetin etkisiyle balkon yıkılması ve çatı uçması sonucu aracının ağır hasar aldığını da belirten Güler, "Daha sonra aşağı indik vaziyet bu. Yani biz de bilemedik nasıl olduğunu. Üzerine çatı parçaları düşen araç benim, o an ikinci bir depremi yaşamış gibi olduk burada. O durum anlatılmaz yaşanır diyebilirim. Balkonlar falan hep yığılmış aracın üzerine. Yani araç çalışır vaziyette değil. Şu an durum bu. Mağdurum, yetkili yerlere gittim. Herkes birbirinden habersiz diyebilirim yani. Bugün kaymakamlığa gittim, şu an kaymakamlığının gelmesini bekliyorum. Belediyeye, valiliğe ve karakola gittim. Şu an mağdurum ve bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"HER TARAFTA DEPREM ETKİSİ VARDI"

Aynı binada oturan ve fırtınaya yolda yakalandığını söyleyen Settar Yalçın ise "O gün misafirlik için köyüme gitmek üzereydim. Fakat o felaketin yaşandığı anda yoldaydım ve bir yere gidemedim. Bu yaşıma kadar ilk defa böyle bir felaket gördüm. Evime geri döndüğümde ise her taraf depremin bıraktığı etkiyle aynı olmuştu. Çatılar uçtu, binalar ve araçlar hasar gördü. Yetkililer geldi, incelemede bulundu. Tutanaklar tutuldu. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

