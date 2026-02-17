Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Gazze Şeridi'nde kurulan 'Yıldız Tilbe Çadır Kenti'nin açılışı yapıldı!

Sanatçı Yıldız Tilbe'nin yaptığı bağışla İsrail saldırılarında ağır yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nde evlerini kaybeden Filistinlerin kalması için çadır kent kuruldu. İşte detaylar...

Gazze Şeridi'nde kurulan 'Yıldız Tilbe Çadır Kenti'nin açılışı yapıldı!
İsrail'in 2 yıldan fazla süren saldırıları nedeniyle 'de neredeyse ayakta ev kalmadı. makamlarına göre, Gazze'deki yapıların yüzde 90'ı yıkıldı ve yaklaşık 2 milyondan fazla nüfusa sahip Gazze'deki Filistinlilerin yarısı büyük çoğunluğu derme çatma olan çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze Şeridi'nde kurulan 'Yıldız Tilbe Çadır Kenti'nin açılışı yapıldı!

Gazze'de evleri yıkılan Filistinliler için en temel ihtiyaçlardan biri de başlarını sokacak bir çadır. Gazze'ye birçok kez yardımda bulunan sanatçı , bu kez de evlerini kaybedenler için kurulmasına ön ayak oldu. Türk sanatçının bağışlarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'nde "Yıldız Tilbe Çadır Kenti" kuruldu.

Gazze Şeridi'nde kurulan 'Yıldız Tilbe Çadır Kenti'nin açılışı yapıldı!

Kudüs İçin Gönüllüler Derneğinin işbirliğiyle Mevedde Kuruluşu tarafından kurulan bu yerleşim bölgesi 80 çadırdan oluşuyor. Çadır kentte, Filistinli çocukların eğitim alması için "Yıldız Tilbe Okulu"nun yanı sıra bir mescit, güneş panelleri, enerji kontrol odası, su kuyusu ve mutfak da yer alıyor. İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlileri sığındığı "Yıldız Tilbe Çadır Kenti" bugün düzenlenen törenle açıldı.

Gazze Şeridi'nde kurulan 'Yıldız Tilbe Çadır Kenti'nin açılışı yapıldı!

İKİNCİSİ YAKINDA AÇILACAK

Mevedde Derneği Başkanı Abdullah Sukkar Ebu Enver, çadır kenti projesinin bölgedeki ilk projelerden biri olduğunu söyledi. Bu bölgenin ıssız olduğunu; su, internet ve elektrik gibi imkanların olmadığına işaret eden Ebu Enver, kısıtlı imkanlar nedeniyle insanların bu bölgede yaşamaktan kaçındığını belirtti.

Gazze Şeridi'nde kurulan 'Yıldız Tilbe Çadır Kenti'nin açılışı yapıldı!

Filistinlilerin su ve yemek bulabileceği kampları tercih ettiğini vurgulayan Ebu Enver, "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nde kurulurken bu imkanları tedarik etmeye gayret ettiklerini aktardı. Ebu Enver, gelecek hafta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Muhabarat bölgesinde de "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nin ikincisinin açılacağı haberini verdi.

Gazze Şeridi'nde kurulan 'Yıldız Tilbe Çadır Kenti'nin açılışı yapıldı!

"BİZE GÜZEL BİR ÇADIR VERDİLER"

Çadır kente Ravda bölgesinden gelerek yerleşen Filistinli kadın, daha önce küçücük bir odada 4 kız ve 3 oğluyla yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi. İsrail saldırılarında eşi ve oğlunu kaybeden Filistinli kadın, daha önce bir anaokuluna sığındıklarını belirterek,"Biz bir anaokulunda kalıyorduk. Yanımızda çok ama çok küçük bir oda vardı. Sekiz kişiydik. Dört kızım, üç oğlum var. Çok dar bir odadaydık bize yeterli gelmiyordu. Elhamdülillah sonra bize daha geniş, iyi bir çadır verdiler ve iki de iyi banyo sağladılar." dedi.

Gazze Şeridi'nde kurulan 'Yıldız Tilbe Çadır Kenti'nin açılışı yapıldı!

Bu çadır kente sığınmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren ve yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Filistinli kadın, şöyle devam etti: "Hamdolsun, bize güzel bir çadır verdiler. 'Ya Rabbi kuzeye mi gideyim, yoksa güneye mi?' diye düşünüyordum. Güneyde de ölümler var. Benim de 4 yaralım var. Elhamdülillah, Allah’a hamdolsun her halükarda. Yaşanan her şey Allah’tandır. Allah rahmet eylesin. Yeni tutunmuştuk, biraz sevinmiştik. Ev gitti, eş gitti. Dünyadaki dayanağım gitti. Eşimden sonra hayatım cehenneme döndü. Ama Allah var. Elhamdülillah her şeye rağmen."

Gazze Şeridi'nde kurulan 'Yıldız Tilbe Çadır Kenti'nin açılışı yapıldı!
