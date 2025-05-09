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 | Baran Aksoy

Giresun'da lisede dehşet! Tetiğe peş peşe bastı: 2 ölü

Giresun'da bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Sabah saatlerinde okulun güvenlik görevlisi, okulun hizmetli kadrosunda çalışan bir kadına ve onun kız kardeşine kurşun yağdırdı. Korkunç olayda abla ve kız kardeşi hayatını kaybetti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 12:35

Giresun'daki Sosyal Bilimler Lisesi'nde güvenlik olarak görev yapan 55 yaşındaki A.T., henüz belirlenemeyen bir sebeple hizmetli kadrosunda temizlik görevlisi olarak çalışan Rana Çavuş Gökçin (27) ve ablası Yonca Çavuş'u (30) silahla vurdu.

Giresun'da lisede dehşet! Tetiğe peş peşe bastı: 2 ölü

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kurşunların hedefi olan kadınlardan Yonca Çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Rana Çavuş Gökçin ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Gökçin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CEZAEVİNDEN YENİ TAHLİYE OLMUŞ...

Cinayetin ardından kaçan A.T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan A.T.’nin bir süre önce cezaevinden tahliye edildiği ve eski hükümlü kontenjanından topluma kazandırılmak amacıyla okulda istihdam edildiği öğrenildi.

Giresun'da lisede dehşet! Tetiğe peş peşe bastı: 2 ölü

KATİL YAKALANDI

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, bugün Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde olayla ilgili zanlının yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Vali Serdengeçti, olayı gerçekleştiren şahısla ilgili olarak ise "Bizim 696 Sayılı KHK kapsamında kadrolu olarak gözüküyorlar. Geçici hükümlü kadrosundan geçilip geçilmediği tetkik edilecek. Bu bizim kanunlarımızla ilişkili, 5 yıldır bu personel Milli Eğitim camiamızda çalışıyor. Son ana kadar bu anlamda bir sıkıntı yoktu. Hatta ücretsiz izindeydi. Bunun neden kaynaklandığıyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. İdari soruşturma da başlatıldı. Fail gözaltında. Öğrenciler açısından bir sıkıntı mevcut değil" diye konuştu.

Giresun'da lisede dehşet! Tetiğe peş peşe bastı: 2 ölü

OKUL TATİL EDİLDİ

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, okulun bugün olay sonrası tatil edildiğini, eğitim öğretimin uygun zamanda tekrar başlayacağını sözlerine ekledi.

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