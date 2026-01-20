Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Görüntülü arama kabusları oldu! Kamerayı açtılar, hayatlarının şokunu yaşadılar

Van’dan İstanbul’a gelerek bir otele yerleşen ve sosyal medya üzerinden ağlarına düşürdükleri kişilere şantaj yapan iki sevgili, polisin kapsamlı operasyonu sonucu yakayı ele verdi. Bir ayda yaklaşık 500 bin TL kazanan şüphelilerin oyunu ise akıllara durgunluk verdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Görüntülü arama kabusları oldu! Kamerayı açtılar, hayatlarının şokunu yaşadılar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 11:44

İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir şantaj olayı gerçekleşti. Genç bir çift, "sahte aşk" vaadiyle kurduğu tuzak sayesinde 500 bin TL'ye yakın bir kazanç sağladı.

Görüntülü arama kabusları oldu! Kamerayı açtılar, hayatlarının şokunu yaşadılar

Bir ay önce Van’dan gelip İstanbul’da bir otele yerleşen 17 ve 21 yaşındaki iki sevgili, burada planladıkları şantaj düzeneğiyle sayesinde onlarca kişiyi ağlarına aldı. Sahte hesaplar üzerinden yürütülen bu tehlikeli oyun, bir mağdurun cesaret edip şikayetçi olmasıyla sona erdi.

Görüntülü arama kabusları oldu! Kamerayı açtılar, hayatlarının şokunu yaşadılar

"ELİMİZDEKİ VİDEOLARI AİLENE GÖNDERİRİZ"

17 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan eklediği kişilerle önce samimiyet kurdu, ardından görüntülü görüşme başlatarak kurbanlarının müstehcen anlarını kayıt altına aldı. Kayıt işlemi biter bitmez ise bayrağı 21 yaşındaki erkek arkadaşı devraldı. Mağdurları arayarak "Elimizdeki videoları ailene ve arkadaşlarına göndeririz" tehdidiyle para isteyen şüpheli, direnenlerin görüntülerini gerçekten de yakınlarına servis ederek baskıyı artırdı.

TELEFONLARDAN ONLARCA KAYIT ÇIKTI

Kurbanlardan birinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, çifti kaldıkları otelde gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde bulunan cep telefonlarını inceleyen uzman ekipler, onlarca kişiye ait arşivlenmiş şantaj görüntüsünü ele geçirdi. Ortaya çıkarılan hesap dökümlerinde, genç çiftin sadece bir ay içinde 500 bin liraya yakın bir vurgun yaptığı öğrenildi.

Görüntülü arama kabusları oldu! Kamerayı açtılar, hayatlarının şokunu yaşadılar

BİRİ CEZAEVİNE, DİĞERİ ADLİ KONTROLE

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21 yaşındaki erkek şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 yaşındaki kız arkadaşı ise yaşının küçük olması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AÖL (açık lise) sınav sonuçları görüntüleme ekranı 2026! AÖL MEB 1. dönem sınav sonucu açıklandı mı?
Casperlar ve Daltonlar savaşında çocuk tetikçilerin ifadeleri ortaya çıktı! İşte cinayetler zinciri
DEİK Türkiye–Hollanda İş Konseyi'nin yeni başkanı Zeki Sarıbekir oldu
Çığ düşme anı kameralara yansıdı
Düğünde şoke eden anlar! Böyle hediye ne görüldü ne duyuldu: Paket paket taktı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.