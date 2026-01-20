Görüntülü arama kabusları oldu! Kamerayı açtılar, hayatlarının şokunu yaşadılar

İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir şantaj olayı gerçekleşti. Genç bir çift, "sahte aşk" vaadiyle kurduğu tuzak sayesinde 500 bin TL'ye yakın bir kazanç sağladı.

Bir ay önce Van’dan gelip İstanbul’da bir otele yerleşen 17 ve 21 yaşındaki iki sevgili, burada planladıkları şantaj düzeneğiyle sayesinde onlarca kişiyi ağlarına aldı. Sahte hesaplar üzerinden yürütülen bu tehlikeli oyun, bir mağdurun cesaret edip şikayetçi olmasıyla sona erdi.

"ELİMİZDEKİ VİDEOLARI AİLENE GÖNDERİRİZ"

17 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan eklediği kişilerle önce samimiyet kurdu, ardından görüntülü görüşme başlatarak kurbanlarının müstehcen anlarını kayıt altına aldı. Kayıt işlemi biter bitmez ise bayrağı 21 yaşındaki erkek arkadaşı devraldı. Mağdurları arayarak "Elimizdeki videoları ailene ve arkadaşlarına göndeririz" tehdidiyle para isteyen şüpheli, direnenlerin görüntülerini gerçekten de yakınlarına servis ederek baskıyı artırdı.

TELEFONLARDAN ONLARCA KAYIT ÇIKTI

Kurbanlardan birinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, çifti kaldıkları otelde gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde bulunan cep telefonlarını inceleyen uzman ekipler, onlarca kişiye ait arşivlenmiş şantaj görüntüsünü ele geçirdi. Ortaya çıkarılan hesap dökümlerinde, genç çiftin sadece bir ay içinde 500 bin liraya yakın bir vurgun yaptığı öğrenildi.

BİRİ CEZAEVİNE, DİĞERİ ADLİ KONTROLE

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21 yaşındaki erkek şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 yaşındaki kız arkadaşı ise yaşının küçük olması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.