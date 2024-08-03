Tgrt Haber
Haberler>Yaşam>Günün kahramanı! Yüzme bilmeden 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Günün kahramanı! Yüzme bilmeden 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ağustos 2024 15:53 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 15:55

Erzurumlu gazeteci Murat Genç, bölgede temaslarda bulunan Azerbaycanlı diplomat Şahin Aliyev'i gezdirirken, Tortum Şelalesi'nde meydana gelen bir olayda üç kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Tortum Şelalesi'nde bir kadın ve çocuğu, dengesini kaybederek hırçın sulara düştü.

Durumu fark eden Murat Genç, hemen harekete geçerek güvenli bir noktadan müdahale etti.

Suya girerek kadını ve çocuğu kurtarmayı başaran Genç, o sırada onları kurtarmaya çalışan ve boğulmak üzere olan üçüncü bir erkeği de suyun içinden çekip çıkardı.

Günün kahramanı! Yüzme bilmeden 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı - 1. Resim

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Olay sırasında görgü tanıkları, Murat Genç'in cesurca müdahalesini cep telefonlarıyla kaydetti. Videolarda, Genç'in üç kişiyi aynı anda tutarak Jandarma ekiplerinin gelmesini beklediği anlar yer aldı.

Dünyanın en büyük dördüncü şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde yaşanan bu olayda, kimsenin burnu bile kanamadı.

Günün kahramanı! Yüzme bilmeden 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı - 2. Resim

BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma ekipleri, Murat Genç ve kurtardığı üç kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı.

Olayın ardından yapılan kontrollerde, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Murat Genç'in hızlı ve cesur müdahalesi, büyük bir felaketi önledi.

Başkent Postası Genel Koordinatörü'nün kahramanca davranışı, hem kurtarılan kişiler hem de olayın tanıkları tarafından büyük takdir topladı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...