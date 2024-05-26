Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

26 May 2024 10:37 - Güncelleme : 26 May 2024 10:40

Hatay'da etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çevreyolu mevkiinde göle dönen yolda çok sayıda araç su içinde mahsur kaldı. Adeta su içinde kaybolan araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışmalarla birlikte araçlar, mahsur kaldıkları yerden kurtarıldılar. Araçlarda maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmadı. Göle dönen yolda aracıyla su içinde mahsur kalan afetzede Zafer Yılmaz, o anda yaşadıklarını anlattı. Aracı kurtarılan Yılmaz, aracının içine dolan suları boşaltmaya çalıştı.

'KENDİMİZİ ZOR KURTARDIK'

Suların içinde kendisini zor kurtardığını ifade eden afetzede Zafer Yılmaz, "Gece saat 1 ila 2 arasında yoldaydık. Yağmur başladı. Arabanın içinde 50 ila 60 cm bir anda su doldu. Kendimizi zor kurtardık. Durağa sığındık. İtfaiye aradık ve hemen geldiler. Bizi kurtardı. Üstümüzü değiştirip tekrar arabamızın yanına geldik. Arabayı da Hatay Büyükşehir Belediye ekipleri kurtardı. Arabayı sağ salim çıkardık. Gözle görülür bir hasar yerine içinde bir alabalık eksik. Başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.