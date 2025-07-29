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 | Ceyda Altun

Hatay'da hayırsever esnaf 20 ton karpuzu bedava dağıttı

Hatay’da hayırsever esnaf, bir kamyon dolusu 20 ton karpuzu vatandaşlara bedava dağıtarak hem ürünün tarlada kalmasıyla zor günler geçiren esnafa destek oldu hem de depremzede vatandaşlara karpuz ziyafeti yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle kamyon dolusu karpuz 1 saat içinde bitti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 10:40

'ın Belen ilçesinde esnaflık yapan Yunus Emre Cömert, sıcak havalar nedeniyle tarlada kalan ve fiyatlarının düşmesiyle çiftçiler tarafından toplanmayan bir kamyon dolusu 20 ton karpuzu ilçesine getirdi. Cömert ve çalışma arkadaşları; karpuzları, ilçe merkezinde trafiği aksatmayacak şekilde vatandaşlara dağıttı. Vatandaşlardan yoğun talep gören kamyon dolusu karpuz bir saat içinde tükendi.

Hatay'da hayırsever esnaf 20 ton karpuzu bedava dağıttı

"ÜLKEMİZDE BİR KARPUZA ULAŞAMAYAN İNSANLAR VAR"


Esnaf Yunus Emre Cömert, bir kamyon dolusu karpuzu 1 saat içinde dağıttıklarını söyleyerek, "Son günlerde karpuzların yerlere atıldığını gördük. Bu durum canımızı sıktı. Hem çiftçimize hem de dar gelirli vatandaşımıza destek olmak istedik. Ülkemizde bir karpuza ulaşmakta güçlük çeken insanlar var ve farkındalık oluşturmak istedik. Bir kamyon, yaklaşık 20 ton karpuzu dağıttık ve bir saat içinde hepsi bitti. İnsanların bir karpuza bu kadar mutlu olacağını tahmin etmezdim. Tır şoförlerine, dolmuş durağından geçen dolmuşlara, yolculara, küçük çocuklara, yaşlılara herkese dağıttık" dedi.

Hatay'da hayırsever esnaf 20 ton karpuzu bedava dağıttı
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ETİKETLER
#hatay
#gıda yardımı
#Karpuz Dağıtımı
#Sosyal Dayanışma
#Esnafsal Kalkınma
#Yaşam
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