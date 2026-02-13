Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
16°
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Hesabına yarım milyon geldi! Şok üstüne şok yaşadı: Sahibi bilinmiyor, kimse geri istemiyor

Ankara'da yaşayan İsmail Hakkı Pamukoğlu, bir kuyumcudan hesabına gelen 426 bin lira ile şoke oldu. Gönderen kuyumcuya ulaşan Pamukoğlu ikinci bir şoku yaşadı. Kendilerinin böyle bir para transferi yapmadığını belirten yetkililer parayı almayacaklarını belirtti. Pamukoğlu ise kaynağı belirsiz yarım milyonla ne yapacağını şaşırdığını belirtti.

13.02.2026
12:28
13.02.2026
13:08

Ankara'da medikal, kimya ve polimer sektörlerinde faaliyet gösteren bir şirketin sahibi İsmail Hakkı Pamukoğlu'nun İstanbul'da bulunan bir kuyumcunun hesabına attığı para ile şaşkına döndü. Hesabına 426 bin lira gelen Pamukoğlu ne yapacağını şaşırdı. ile iletişime geçen vatandaş aldığı cevapla ikinci bir şok yaşadı. Ancak firma tarafından kendisine öyle bir transfer gerçekleştirmediğini belirterek parayı kabul etmedi. Bunun üzerine Pamukoğlu, bankasını arayarak durumu anlattığını ancak bankanın da kendisine yardımcı olunmadığını ifade etti. Üzerinden kara para aklanmasından çekinen Pamukoğlu, polisi arayarak durumu anlattı. Ancak gönderici firmanın parayı gönderdiğini kabul etmemesi ve geri istememesinin bu ihtimali zayıflattığını belirten Pamukoğlu, ne yapacağını bilmediğini söyledi. Pamukoğlu, eğer sahibi çıkmazsa parayı öğrencilere burs olarak vereceğini ya da hayır kurumuna bağışlayacağını aktardı.

Hesabına yarım milyon geldi! Şok üstüne şok yaşadı: Sahibi bilinmiyor, kimse geri istemiyor

Hesabına yarım milyon geldi! Şok üstüne şok yaşadı: Sahibi bilinmiyor, kimse geri istemiyor

ŞOK ÜSTÜNE ŞOK YAŞADI

Sabah uyandığında banka hesabına yüksek meblağda bir para transferi gerçekleştiğini gören Pamukoğlu, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Meblağ yüksek olunca böyle bir alışveriş yapmadığımı bildiğim için hemen gönderici firmanın internette araştırmasını yaptım. Gönderici firma İstanbul'da bir kuyumcu olarak çıktı. Ben Ankara'da yaşadığım için böyle bir alışveriş yapmadım diye aradım onları. Firmanın hesaplarını kontrol ettiler. Bana ‘biz böyle bir transfer yapmadık' dediler. Normalde kuyumcudan altın transferlerini yaptıkları zaman müşterinin hesaplarına gönderebiliyorlar. Ben de bir yanlışlık olabileceğini tahmin ettiğim için onları aradım. Onlar böyle bir alışverişten ve havaleden haberleri olmadığını söyleyince daha çok şaşırdım. Hemen bankamı aradım. Bankam da bu tip yüksek meblağlar hesabıma sık sık gelip gittiği için herhangi bir gariplik olmadığı için dikkate almamışlar. Ben de böyle bir alışveriş yapmadığım halde hesabıma para geldiğini söyledim. Şube yapabileceği bir şey olmadığını ve merkezi aramam gerektiğini söyledi. Daha sonra banka merkezini aradığımda onlar da olağanüstü bir durum olmadığını söyledi ve ne yapacaklarını şaşırdılar. Uygulama üzerinden parayı iade edebileceğimi söylediler. Ancak uygulama böyle bir şeye izin vermiyor. Ben de güvenlik birimlerine çağrı bıraktım. Halen para bende duruyor kime göndereceğimi bilmiyorum. Sahibi olmadığım bir paradan dolayı da mesuliyet altındayım."

Hesabına yarım milyon geldi! Şok üstüne şok yaşadı: Sahibi bilinmiyor, kimse geri istemiyor

"ALTIN ALIŞVERİŞİNDE YANLIŞLIK OLDUĞUNU SANDIM"

Saat 10.40'ta hesabına 426 bin lira yattığını kaydeden Pamukoğlu, "Büyük ihtimalle bir altın alışverişinden dolayı yanlış birinin hesabına gittiğini düşündüm. Şu ana kadar ki kanım buydu ama kuyumcunun bunu inkar etmesi bambaşka bir boyuta taşıdı olayı" dedi.

Hesabına yarım milyon geldi! Şok üstüne şok yaşadı: Sahibi bilinmiyor, kimse geri istemiyor

"ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİM"

Kendi kuyumcusunun Ankara'da olduğunu aktaran Pamukoğlu, "Kuyumcumun ismi başka, hesabı başka. İstanbul'da başka bir kuyumcunun hesabından para geldiği için şaşkınlık içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN ALICISI MUAMMA BİR PARA VAR ORTADA"

Yasadışı para transferinden şüphelendiği için polisi aradığını belirten Pamukoğlu, "Polis, ‘yasadışı bir şey görünmüyor bankayla görüşün' dedi. Bankaya ilettiğimde, merkez şubeye, şube merkeze yönlendiriyor. İki taraf da bir çözüm üretecek halde bir şey sunamadılar. Dekontta gördüğüm firmanın yetkileri biz böyle bir para transferinde bulunmadık diyorlar. Şu an alıcısı muamma bir para var ortada. Dolayısıyla ne yapacağım bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Hesabına yarım milyon geldi! Şok üstüne şok yaşadı: Sahibi bilinmiyor, kimse geri istemiyor

"SAHİBİ ULAŞMAZSA BURS OLARAK VERECEĞİM"

İlk aklına gelen şeyin kara para aklamaya çalışıldığı olduğunu söyleyen Pamukoğlu, şu ifadelere yer verdi:
"Firma deseydi ki ‘evet biz gönderdik, şu hesaba atın' deseydi. O zaman birtakım şüpheler uyandıracaktı bende ama onlar kabul etmeyince o pencereden dışarı çıktık. Şu an bir yanlış transfer olduğunu düşünüyorum ama alıcıya ulaşamıyoruz. Hesap bilgileri yok. Banka geri göndermiyor. Onlardan haber bekliyoruz şu anda. Bir şekilde bankanın bu transferin yanlış olduğunun ya da paranın gerçek sahibinin bankaya ulaşıp ya da bana ulaşıp parayı talep etmesi lazım diye düşünüyorum. 3-5 gün ya da 1 hafta bekleyeceğiz. Ulaşan olmazsa da öğrencilere burs veririm ya da hayır kurumuna bağışlarım diye düşünüyorum. Başka bir şey gelmiyor aklıma."

