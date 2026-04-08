Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

İDDEF'ten uluslararası eğitim vizyonu: 30 ülkeden âlimler İstanbul'da buluştu

İDDEF’in İstanbul’da düzenlediği “Uluslararası İlmi İstişare Buluşması”nda, sahih İslami eğitim ekseninde uluslararası yol haritası belirlendi. 56 ülkeyi kapsayan eğitim hedefleri ve 50 yıllık vizyon kamuoyuyla paylaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 19:14

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (), yurt dışında sürdürdüğü eğitim faaliyetleri kapsamında önemli bir uluslararası buluşmaya ev sahipliği yaptı. 30’u aşkın ülkeden İslami ilimler alanında görev yapan hocalar ve kanaat önderleri, 5–10 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “Uluslararası İlmi İstişare Buluşması”nda bir araya geldi.

“Sahih İslami Eğitimin Önemi ve İDDEF’in Eğitimde Gelecek Vizyonu” temasıyla gerçekleştirilen buluşmada, farklı coğrafyalarda yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alınırken, ümmetin geleceğine yönelik ortak bir eğitim perspektifi ortaya konuldu.

Program sonunda hazırlanan sonuç raporu ise 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 14.00’te İstanbul Fatih’te bulunan Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde kamuoyuyla paylaşıldı.

"BU BULUŞMA, ÜMMETİN GELECEĞİNE DAİR ORTAK BİR SORUMLULUKTUR"

Programın açılışında konuşan İDDEF Genel Başkanı Mehmet Turan, yapılan buluşmanın sadece bir toplantı olmadığını vurgulayarak, “Bugün burada yalnızca bir toplantı gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda ümmetin geleceğine dair ortak bir sorumluluğu paylaşmak, tecrübelerimizi birleştirmek ve İslami eğitimin yarınlarını birlikte inşa etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

İDDEF’in kurulduğu günden bu yana eğitimi ümmetin ihyası ve inşasının temel unsuru olarak gördüğünü ifade eden Turan, dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen çalışmalarla ilmin ve hikmetin yayılmasına katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Konuşmasında Gazze başta olmak üzere ümmet coğrafyasında yaşanan zorluklara da dikkat çeken Mehmet Turan, bu süreçlerin güçlü ve bilinçli nesiller yetiştirmenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

ULUSLARARASI EĞİTİM İÇİN ORTAK YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Üç gün süren istişareler kapsamında, katılımcılar sahada karşılaşılan meseleleri değerlendirdi, tecrübelerini paylaştı ve eğitim faaliyetlerini daha ileriye taşıyacak ortak bir yol haritası üzerinde mutabakata vardı.

Toplantılar neticesinde hazırlanan sonuç bildirgesiyle İDDEF’in eğitim alanındaki temel ilkeleri ve gelecek vizyonu kamuoyuyla paylaşıldı.

Bildirgede, sahih İslami eğitimin Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat çizgisinde, ehil kadrolar tarafından ve usulüne uygun şekilde sürdürülmesinin temel öncelik olduğu vurgulandı. Eğitimin yalnızca bireysel değil, toplumsal kalkınmanın da en güçlü aracı olduğu ifade edilirken, faaliyetlerin 56 ülkede ortak istişare modeliyle sürdürüleceği belirtildi.

HER BÖLGEYE YEREL VE KALICI EĞİTİM MODELİ

Sonuç bildirgesinde, her bölgede yerel âlimler ve kanaat önderleriyle birlikte hareket edilerek kalıcı ve yerel ihtiyaçlara uygun eğitim modellerinin geliştirileceği ifade edildi. Uzun vadeli hedefler arasında, en küçük yerleşim birimlerine kadar her bölgede en az bir erkek ve bir kız medresesi açılması yer aldı.

İDDEF’in faaliyetlerini yardım odaklı değil, ortaklık anlayışıyla yürüttüğüne dikkat çekilen bildirgede, eğitim çalışmalarının en az 50 yıllık stratejik bir vizyonla planlandığı belirtildi.

EĞİTİM, KRİZ DÖNEMLERİNDE DE ÖNCELİK OLACAK

Bildirgede ayrıca, savaş, doğal afet ve kriz dönemlerinde eğitim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için hızlı ve koordineli müdahale mekanizmalarının oluşturulacağı ifade edildi. Özellikle Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilerek, eğitimin kriz anlarında dahi ümmetin direncini ayakta tutan en önemli unsur olduğu vurgulandı.

Eğitim faaliyetlerinin barınma, gıda ve sağlık gibi sosyal destek unsurlarıyla birlikte ele alınacağı, böylece bütüncül bir kalkınma modelinin hayata geçirileceği belirtildi.

"EĞİTİMLE ULUSLARARASI İYİLİK HEDEFLENİYOR"

İDDEF’in sonuç bildirgesinde, eğitim merkezli çalışmalarla dünyanın farklı bölgelerinde ilim, ahlak ve insani kalkınmanın yaygınlaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, “İnsana yapılacak en büyük hizmet, onun dinine ve maneviyatına hizmet etmektir” anlayışı doğrultusunda hareket edildiği vurgulanarak, alınan kararların sahada eksiksiz şekilde uygulanacağı belirtildi.

İDDEF yetkilileri, bu buluşmanın bir başlangıç olduğunu ve uluslararası istişare toplantılarının düzenli aralıklarla devam edeceğini ifade etti.

ETİKETLER
#iddef
#İslami Eğitim
#Uluslararası İstişare
#Eğitim Vizyonu
#Ümmetin Geleceği
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.