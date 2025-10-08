Menü Kapat
TGRT Haber
 Baran Aksoy

İki kardeşin feci ölümü! Cenazeleri tek tabutla getirildi

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde bir evde çıkan yangında feci şekilde hayatlarını kaybeden iki kardeşin naaşı, bugün tek tabutta alınıp aynı mezara konularak son yolculuğuna uğurlandı.

08.10.2025
08.10.2025
saat ikonu 14:37

’nın ilçesinde işitme ve konuşma kardeşler Mustafa (84) ve Sıtkı Menteş'in (65) yaşadığı iki katlı evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen bir çıktı.

İki kardeşin feci ölümü! Cenazeleri tek tabutla getirildi

ÇÖKEN EVİN ALTINDA KALDILAR

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine evden kaçamayan iki engelli kardeş yangında çöken evin altında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla iki kardeşin cenazesinden kalan kalıntılar çıkarılarak adli tıpa gönderildi.

İki kardeşin feci ölümü! Cenazeleri tek tabutla getirildi

TEK MEZARDA TOPRAĞA VERİLDİLER

Yapılan inceleme sonrasında hayatını kaybeden iki kardeş, bugün tek tabuta konularak Naltaş Mahalle Mezarlığı’na getirildi. Kılınan namazı sonrasında iki kardeş tek mezarda toprağa verildi.

İki kardeşin feci ölümü! Cenazeleri tek tabutla getirildi

BİR KARDEŞİN DAHA TEDAVİSİ SÜRÜYOR!

Öte yandan yan binada yaşayan ve camdan atlayarak kurtulan engelli ağabey Mikdat Menteş'in (85) ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

