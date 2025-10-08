İki kardeşin feci ölümü! Cenazeleri tek tabutla getirildi

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde işitme ve konuşma engelli kardeşler Mustafa (84) ve Sıtkı Menteş'in (65) yaşadığı iki katlı evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen bir yangın çıktı.

ÇÖKEN EVİN ALTINDA KALDILAR

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine evden kaçamayan iki engelli kardeş yangında çöken evin altında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla iki kardeşin cenazesinden kalan kalıntılar çıkarılarak adli tıpa gönderildi.

TEK MEZARDA TOPRAĞA VERİLDİLER

Yapılan inceleme sonrasında hayatını kaybeden iki kardeş, bugün tek tabuta konularak Naltaş Mahalle Mezarlığı’na getirildi. Kılınan cenaze namazı sonrasında iki kardeş tek mezarda toprağa verildi.

BİR KARDEŞİN DAHA TEDAVİSİ SÜRÜYOR!

Öte yandan yan binada yaşayan ve camdan atlayarak kurtulan engelli ağabey Mikdat Menteş'in (85) ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.