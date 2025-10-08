Çankırı'da ilginç keşif! Jandarma devriye atarken evin bahçesinde buldu: Roma Dönemi'ne ait

Türkiye’nin birçok ilinde yapılan kazılarda eski medeniyetlere ait bulgular ortaya çıkarılıyor. Ancak Çankırı’da bu sefer kazıda değil jandarma devriye sırasında önemli olabilecek taşlara ulaştı. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen taş bloklar ele geçirildi.

JANDARMANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hacılar köyünde yapılan devriye sırasında R.K'ye ait evin bahçesindeki taşlar ekiplerin dikkatini çekti.

DOĞU ROMA DÖNEMİNE AİT

Bölgede yapılan incelemelerin ardından Çankırı Müze Müdürlüğünehaberverildi. Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen taş bloklara el konuldu.

Ev sahibi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.