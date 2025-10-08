Menü Kapat
Editor
 Nalan Güler Güven

Acılı anne ilk kez konuştu! Kayıp baba hakkında şoke eden detay

Sivas'ta evlerinde ellerinden bağlanıp boğazları kesilerek katledilen 22 yaşındaki Umutcan Şimşek ve 16 yaşındaki kız kardeşi Ayşegül Şimşek'in anneleri ilk kez konuştu. Acılı anne çocuklarını geri getirmese de katilin hak ettiği cezayı almasını istiyor. Öte yandan 5 yıldır kayıp olduğu belirtilen baba Uğur Şimşek'i ise eşi Ayşegül Şimşek en son katil zanlısının evinde görüldüğünü açıkladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
12:17
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
12:17

6 Mayıs'ta 'ın Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanda yaşanan vahşet tüm Türkiye'yi sarstı. Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatmış, 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara'da yakalanmıştı.

Acılı anne ilk kez konuştu! Kayıp baba hakkında şoke eden detay

EV SAHPSİ İSTEDİ

Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. duruşması 1 Ekim tarihinde gerçekleşti. Duruşmaya vahşice işlenen cinayetlerin sanığı Hüseyin Sönmez'in "Ev hapsi ve akıl hastanesinde yatma isteği damgasını vurmuştu. Konya'dan gelip Sivas'ta cinayeti işlediği düşünülen Sönmez, tüm güvenlik kamerası kayıtları ve delillere rağmen suçlamaları reddetmişti.

Acılı anne ilk kez konuştu! Kayıp baba hakkında şoke eden detay

KAYIP KOCASINA DA EN SON KATİLİN EVİNDE GÖRÜLDÜ

Vahşice işlenen cinayette iki çocuğunu kaybeden acılı Ayşegül Şimşek çocuklarının mezarı başında ilk kez konuştu. Şimşek, 5 yıldır kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan kocası Uğur Şimşek'in de en son katilin evinde görüldüğünü hatırlatarak, kayıp kocasının da katil tarafından öldürülmüş olabileceğini ileri sürdü. Cinayet zanlısı ifadesinde 5 yıl önce kaybolan Uğur Şimşek'in kendisine 500 bin TL borcu olduğunu ileri sürmüştü. Sönmez, Şimşek'in kaybolmasıyla ilgili cinayet şüphesiyle bir süre tutuklanmıştı.

Acılı anne ilk kez konuştu! Kayıp baba hakkında şoke eden detay

5 YIL ÖNCE TUTUKLANDI

Anne Şimşek yaptığı açıklamada, cinayet sanığının 5 yıl önce kocasını öldürdüğü şüphesiyle 6 ay tutuklanıp ceset ortaya çıkmayınca serbest bırakıldığını belirtip, "5 yıldır kayıp olan kocam, en son 5 sene önce onun evinde görülmüştü. Bir daha kocamdan haber alamadık. 5 yıl sonra tekrar geldi, bu kez benim çocuklarımı katletti. ‘Ben yapmadım' diyor, görüntüleri var. Görüntülerde şapkalı, gözlüklü olduğu için ‘Ben yapmadım, bana kumpas kuruldu' deyip senaryolar yazıyor. Tahliyesini istedi, ev hapsi istedi, donanımlı hastane istedi. ‘Ben değilim' deyip inkâr etmeye devam ediyor. Kendisi akıl hastası raporu alıp çıkmak istiyor ama o katil, biz eminiz. Görüntüler var, tanıklar var" dedi.

Acılı anne ilk kez konuştu! Kayıp baba hakkında şoke eden detay

"BEN DAHA ÖNCE BU ADAMI HİÇ GÖRMEDİM"

Şimşek, sanığı daha önce sadece kaybolan kocasıyla ilgili çıktıkları televizyon programında ekranda gördüklerini belirterek, "Nasıl eve girdiğini bilmiyoruz. da yaşamadığı için bilemiyoruz. Telefonlarını da kırmış. Bu adamın telefonu da vardır, konuştuğu da vardır. Bunları araştırıp sormak lazım ama adam inkâr ediyor. Mahkemeye çıkana kadar adamın yüzünü hiç görmedim. 5 yıl önce televizyonda duymuştum adını. Eşim 5 yıl önce iş yapmış bununla. Bu şahıs kocamla ticaret yaptıklarını ve kocamın onu dolandırdığını iddia ediyor. Polis araştırmasında da eşim en son onunla görülmüştü. Çocuklarım ve ben bu adamı hiç görmedik, tanımıyoruz ve ilk televizyonda gördük" dedi.

Acılı anne ilk kez konuştu! Kayıp baba hakkında şoke eden detay

"HAKKIMIZDA HER ŞEYİ BİLİYOR"

Şimşek, sanığı hiç tanımıyor olmalarına rağmen onun haklarındaki her şeyi araştırıp öğrendiğini iddia ederek, "Tek başına olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar rahat geliyor. Benim hakkımda her şeyi nasıl biliyor, nasıl buluyor ve nereden öğreniyor. Ben olay günü köye gezmeye gitmiştim. Geldiğimde çocukları o halde annemle ben bulduk. Sonrasında ben polisi ve kardeşlerimi aradım. Sağ olsun devletimiz kısa bir sürede katili yakaladı. Yakalandı ama olan benim çocuklarıma oldu" dedi.

Acılı anne ilk kez konuştu! Kayıp baba hakkında şoke eden detay

"ÇOCUKLARIMI GERİ GETİREMEM"

Şimşek, verdiği mücadeleyle çocuklarını geri getiremeyeceğini ama katile hak ettiği cezayı aldırabileceğin ifade edip, "Ben çocuklarımı geri getiremem ama bu adama da hak ettiği cezayı aldırırım. 5 yıl önce ben bu adamı yakalatmıştım. Onu bırakmasalardı belki de benim çocuklarım hâlâ yaşıyor olurdu. 5 yıl önce suç duyurusunda bulunmuştum ve yakalandığında 6 ay içeride kaldı ama çıkıp benim çocuklarımı öldürdü. Bu adam beni suçluyor. ‘Sen beni borcunuzu ödeyeceğim diye çağırdın' diyor. Ben onu tanımam. O beni nasıl tanıyor, benim hakkımda her şeyi nasıl biliyor. Mahkemede her şeyi reddediyor. ‘Ben yapmadım, Sivas'a geldim ama onlara gitmedim' diyor. Oysaki her şey açıkça ortada" dedi.

Acılı anne ilk kez konuştu! Kayıp baba hakkında şoke eden detay

"BELKİ DE KOCAMI DA O ÖLDÜRDÜ"

Şimşek, kayıp kocasının da sanık tarafından öldürülmüş olabileceğini ileri sürüp, "Eşim 5 yıl önce onun evinde kaybolduğu için tutuklatmıştım, belki de ondan ötürü böyle bir şey yaptı. Tekrardan suç duyurusunda bulunuyorum. O adam katil, belki de kocamı da o öldürdü, belki de saklıyor. Eğer o öldürmediyse onun bilgisi var. En son onunla görüştü. Konunu alacak verecek ve olduğu söyleniyor. Ben o kadar parayı bir arada görmüş değilim. Ben çalışıyordum, evimi zor geçindiriyordum. Adalet istiyorum, sesimi herkes duysun. Bu şahıs akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek deli raporu almaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

