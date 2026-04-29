İş arkadaşına verdiği borçla hayatı karardı! Hem 7 milyon TL'si gitti hem hapse girdi

Elazığ’da bir hastanede çalışan iki çocuk babası işitme engelli Cuma Yılar, iş arkadaşının kurbanı oldu. Kendi birikiminden ailesinin kredilerine, eşinin altınlarından mesai arkadaşlarından aldığı borçlara kadar tüm parayı, iş arkadaşına hesabındaki ipoteği kaldırması için yolladı. İpotek bir türlü kalkmayınca M.T. Yılar'dan 500 bin lira daha istedi. Bu silsile Yılar 7 milyon lira yollayana dek sürdü.

Yılar, önceki verdiği paraları kurtarmak için kendisi, annesi ve eşi üzerine krediler çekerek para gönderdi, ardından hastanedeki 11 iş arkadaşında borç alarak şahsa toplam 7 milyon 800 bin lira para gönderdi. Son olarak eşinin altınlarını veren Yılar, evi satmaya kalkışınca aile büyükleri durumu öğrenerek engel oldu. Ardından borç aldıkları şahısların şikayet etmesi üzerine Cuma Yılar ve para gönderdiği M.T. yaklaşık 1 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeğeninin 10 yıldır çalıştığını belirten dolandırılan şahsın amcası Cuma Yılar, "Yeğenim aynı zamanda doğuştan yüzde 40 işitme engelli ve çok saf. Bunun yanına gelen M.T. isimli arkadaşıyla aynı yerde çalışıyorlar. Bir süre sonra dertleşiyorlar. Cuma'ya ne birikiminin olduğunu soruyor. Cuma'da ‘Bugüne kadar 400 bin lira biriktirdim ve kız kardeşim Kıbrıs'tan 1 milyon bana emanet para göndermiş' diyor. Bunu duyunca, birkaç gün sonra şahıs, ‘Benim bankada param var, fakat bloke olmuş. Sen benim arkadaşımsın bana yardım eder misin diyor' diyor. Bu da inanıyor yardım amacıyla 400 bin lirasını kaptırıyor. Ondan sonra M.T., ‘bu para yetmedi 500 bin lira daha lazım' diyor, sürekli para istemeye başladı. Yeğenimde de para bitince gidip annesinden 1 milyon kredi çekiyor. Annesi yüzde 90 engellidir. Yetmezmiş gibi eşinden 400 bin liraya çekiyor ve veriyor. Onlar bitince hastanede çalışan 11 arkadaşından borç alıyor" dedi.

Yılar, "Şahıs son olarak 48 bin lira gönderirsen bu iş tamam diyor. Şahıs, bankada olan 7 milyon 800 bin lira dekont gönderiyor ve bak bu kadar para var diyor. Yeğenim Cuma, ‘Vallahi yok, ben bittim, tükendim artık kimse bana para vermiyor' diyor. Şahısta ‘parayı göndermezsen gönderme, senin gönderdiğin para da yandı benim param da gitti. Artık sen bilirsin' diyor.

Şahıs konuşmalarında iki tane adam var, ben onları göndereyim senin yanına sen eğer ki onlara o parayı verirsen bunlar ipoteği kaldırırlar. Cuma'da 3 tane çeyrek altın ve eşinin çeyrek altınlı bileziği var. M.T.'de onları verirsen adamlar işi bitirir diyor. Çıkıp geliyorlar kapının önüne yeğenim de altınları teslim ediyor. Eve giderek eşine ‘hanım bu iş tamam paramızı kurtardık' diyor. Eşi de olan paralarının da gittiğini söylüyor. Medikal Hospıtal Hastanesi'nde çalışan 11 arkadaşından borç almış. Arkadaşları da diyor ki bizim hesabımıza girerek parayı çalmış. Whatsapp yazışmasında şahısların borç verdiği belli. Polise gitmişler ve şikayetçi olmuşlar. Çocukta kendini ifade edemiyor. Saf olmasa 7 milyon 800 bin lira verilir mi. Biz bunu fark ettiğimizde evi satılığa çıkarmıştı oradan anladık. Durumu anlattı. ‘Ben 11 kişiye borçlandım, borç namustur, ben dolandırıldım, bunların parasını vereyim' dedi. Şu anda hem M.T. hem de yeğenim Cuma Yılar cezaevinde" ifadelerini kullandı.