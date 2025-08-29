Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İşe giderken yolda buldu! İçini açınca hemen zabıtaya gitti: Bir de çağrısı var

Çorum'da işe giderken yolda içerisinde altın olan bir çanta bulan adam, zabıta ekiplerinin aracılığıyla çantayı sahibine ulaştırdı. Yaptığı hareketle takdir toplayan vatandaş bir de çağrıda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 20:58

'da işe gitmek üzere evinden çıkan Muhammet Yalman, yol kenarında bir çanta gördü. Yalman, kontrol ettiğinde çantanın içerisinde 10 çeyrek , 2 Ata lira ve 1 tam altın olduğunu gördü. Yalman, Zabıta Müdürlüğünü arayarak altın bulduğunu ve sahibine ulaşamadığını belirtti.

İşe giderken yolda buldu! İçini açınca hemen zabıtaya gitti: Bir de çağrısı var

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü arayan emekli öğretmen Burhan Aykaç ise, içerisinde altınların olduğu çanta kaybettiğini söyledi. Daha sonra Aykaç ile altınları bulan Muhammet Yalçın, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde bir araya getirildi. Altınlar tutanak karşılığında sahibine teslim edildi.

"HERKESİ DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Altınları sahibine teslim eden Muhammet Yalman, "Dün sabah işe gitmek için çıktığımda kaldırımın kenarında küçük bir çanta buldum. İçerisinde altın olduğunun farkına varınca zabıta ekiplerine bildirdim. Zabıta ekipleri altınları kaybeden Burhan Aykaç öğretmenimize ulaştı. Altınları teslim ettik. Ben görevimi yaptım. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

İşe giderken yolda buldu! İçini açınca hemen zabıtaya gitti: Bir de çağrısı var

"BÖYLE İNSANLARI ALLAH EKSİK ETMESİN"

Kaybettiği altınlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan emekli öğretmen Burhan Aykaç, "Muhammet kardeşime çok teşekkür ediyorum. Çevremizde, yurdumuzda böyle insanların çoğalmasını istiyoruz. Ne mutlu ki böyle bir insanın eline denk geldi. Bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Annesine sürprizi 500 bin TL’ye patladı! 42 senedir satmadığı bilezik böyle gitti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kazadan acı verici görüntüler! Bisikletli çocuk tırın altında kaldı, hayatını kaybetti
ETİKETLER
#altın
#kurtarma
#çorum
#vatandaşlık
#Etik Eğitimi
#Buluntular
#Herif
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.