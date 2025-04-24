İstanbul depremi sonrasında hareketlilik başladı! Otellerde yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da dün öğlen saatlerinde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime 2 günlük ara verildi. İstanbul'dan ayrılan vatandaşlar çeşitli illere giderek kendilerine güvenli yerler bulmaya çalışıyor. Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge'nin yaptığı açıklamaya göre; İstanbul'dan çıkan vatandaşların Çeşme'deki otellerde konaklamak için arayıp rezervasyon yaptıklarını bildirirken; 'Kapılarımız misafirlerimize sonuna kadar açık ve elimizden gelen desteği vereceğiz' ifadelerini kullandı.

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, 6,2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İstanbul'da eğitime 2 gün ara verilmesiyle Çeşme'deki otellere talebin artmaya başladığını söyledi. Belge, AA muhabirine, İstanbul'daki deprem gelişmelerini üzülerek takip ettiklerini ifade etti.

Deprem sonrası iki günlük tatilin hafta sonuyla 4 günlük bir süreci oluşturduğunu vurgulayan Belge, "Dün akşamdan itibaren rezervasyon için oteller aranmaya başlandı. Çeşme'ye doğru hareketliliğin olduğunu görüyoruz." dedi.

"MİSAFİRLERİMİZE KAPILARIMIZ SONUNA KADAR AÇIK!"

"Burada önemli olan bizim iş yapmamız ya da otellerin kazanması değil. Bizim için en önemli durum halkımıza bir şey olmaması ve bir kişinin bile burnunun kanamamasıdır. 6,2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İstanbul'da eğitime 2 gün ara verilmesiyle bölgedeki otellere talep artmaya başladı. Misafirlerimiz 4 gün tatil yapacak, dinlenecek ve moralini düzeltecek. Misafirlerimize kapılarımız sonuna kadar açık ve elimizden gelen desteği vereceğiz."