İstanbul için geri sayım başladı! AKOM ve Valilikten uyarılar art arda geldi: Bayramda hazır olun

Baharı hazırlanan İstanbul bir kez daha Balkanlar’dan gelen yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Bir süredir daha ılıman olan hava ise bu akşam saatleri itibariyle yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Havanın kararmasıyla hava sıcaklığı hissedilir derecede düşecek.

HAVA SICAKLIĞI 10 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı hava sisteminin, önümüzdeki bir haftalık süre boyunca aralıklı şekilde etkili olacağı kaydedildi.

AKOM’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hava sıcaklığının 10 derecelerin altına gerileyeceği ve kış değerlerinde seyredeceği kaydedildi.

YAĞMUR BAYRAMDA DA ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da 19 Mart Perşembe günü yani arife günü çok bulutlu bir hava etkili olacak. Şehrin bazı bölgelerinde hafif yağmur geçişleri görülürken, aynı zamanda rüzgar da sert esecek.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde (20 Mart Cuma) ise İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 5 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Bayramın ikinci gününde (21 Mart Cumartesi) de megakentte yağmur beklentisi var.

Bayramın son günü yani 22 Mart Pazar günü ise kentte sıcaklık bir kademe artacak. Kent genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde lokal sağanak geçişleri yaşanacak.

Bayramın ardından Pazartesi günü ise İstanbul bir kez daha sağanak yağışın etkisi altında kalacak.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

İstanbul Valiliği de beklenen hava koşulları nedeniyle vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada Marmara’da rüzgarın, yarından itibaren kuzey ve kuzeydoğudan yaklaşık 50-75 km/saat fırtına şeklinde eseceği ifade edilirken, fırtınanın cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğini belirtildi.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.