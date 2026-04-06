İstanbul'da 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Kahreden haber geldi: Cesedi araçtan çıktı

İstanbul'da 3 gündür polis ekiplerince kayıp olarak aranan Mehmet Çiftlikci'den kahreden haber geldi. Çiftlikci'nin cansız bedeni şoför olarak çalıştığı araçta bulundu. Babasının acı haberini alarak olay yerine gelen Sefa Çiftlikci ise gözyaşlarına boğuldu.
Aldığı acı haberle yıkılan Sefa Çiftlikci'yi yakınları teselli etmeye çalıştı. Sefa Çiftlikci, "Babası da aynı. Arabasının yanında kalp krizi geçirdi. Onu da ben buldum" diyerek feryat etti. Mehmet Çiftlikci'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin arından hastaneye kaldırıldı.