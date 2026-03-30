İstanbul'da yağmur ne zaman duracak, bu hafta hava nasıl olacak: Çarşamba gününe dikkat!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kentte günlerdir etkisini sürdüren yağışların ne zaman sona ereceği ve hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceği yakından takip ediliyor. Meteoroloji’nin yeni haftaya ilişkin hava durumu raporuyla birlikte gözler yapılan son değerlendirmelere çevrildi. Yağışların etkisini ne zaman azaltacağı ve sıcaklıklarda yaşanacak değişim merak konusu olurken, İstanbul’da yeni haftaya dair hava durumu gelişmeleri dikkatle izleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye, yeni haftaya geniş alanları etkisi altına alan yağışlı hava sistemiyle başladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hâkim olurken, birçok bölgede yağmur ve sağanak yağış görülüyor. Özellikle Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji mühendisi Adil Tek, 30 Mart Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde etkili olan bu yağışlı sistemin seyrine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yağışların kaynağına değinen Tek, sistemin Orta Akdeniz üzerinden geldiğini ve birkaç gündür kesintisiz şekilde etkisini sürdürdüğünü ifade etti:
"Cuma gününden bu yana, özellikle Cuma gecesinden aslında başlayan bir yağıştı. Orta Akdeniz'den gelen yağışlı sistem, beraberinde sıcak cephe geçişleri, soğuk cephe geçişleri, oklüzyon diye adlandırdığımız meteorolojide o tip geçişlere tanık olduk Marmara."
Adil Tek, İstanbul'da son üç günde ölçülen yağış miktarına da değindi. Tek, rakamların dikkat çekici olduğunu ancak risk seviyesinin sınırlı kaldığını söyledi:
"İstanbul'da 3 gündür düşen yağışın miktarı 50 ile 70 kilogram arasında. Çok kuvvetli bir yağış değil ama sürekli olduğu için bu değerlere çıkmış vaziyette. Yani sel ve su baskını riski nitelikte değil."
Adil Tek, mevcut sistemin etkisini gün boyunca sürdüreceğini belirtti. Tek, özellikle Marmara'da akşam saatlerine doğru bir zayıflama beklendiğini aktardı:
"Bugün de aslında akşam saatlerine kadar İstanbul'daki yağış sürüyor olacak. Hatta Marmara genelinde ile birlikte tabii ki bu yağış sürüyor olacak ve akşam saatlerinde sistem biraz daha dağılmaya başlayacak."
Ancak bu durumun geçici olacağına dikkat çeken Tek, kısa bir aranın ardından yeni bir sistemin devreye gireceğini vurguladı:
"Ardından tekrar yani yarın biraz nefes aldırdıktan sonra çarşamba günü tekrar bir yeni bir yağışlı hava geliyor."
Uzman isim, önümüzdeki günlerde özellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri için daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Yeni sistemin salı akşamından itibaren etkisini artıracağını belirtti. Tek, riskin çarşamba günü zirveye çıkabileceğini söyledi.
Yeni haftada ülkenin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Buna göre, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.
İşte önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporu: