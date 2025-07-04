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 | Efe Demir

İstanbullular dikkat! Valilikten kritik açıklama: "Bu saat aralığında dışarı çıkmayın!'

İstanbul'da soğuk geçen kış aylarının ardından kent genelinde bunaltıcı sıcaklar etkisini arttırdı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklara ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül'den uyarı geldi. Vali Gül, yaptığı açıklamada kronik hastalığı bulunan vatandaşların 11.00 ila 16.00 arasında dışarı çıkmaması konusunda uyardı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 12:11

Yaz ayının gelmesiyle hava sıcaklıklarındaki artış bütün ülkede yoğun şekilde hissedildi. Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Valisi Davut Gül sosyal medyada hesabından açıklamalarda bulundu. Vali Gül yaptığı açıklamada, Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre kentte mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının, 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

İstanbullular dikkat! Valilikten kritik açıklama: "Bu saat aralığında dışarı çıkmayın!'

BU SAAT ARALIĞINA DİKKAT!

İstanbul'da 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

https://x.com/gul_davut/status/1941033339558736073

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ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#sıcaklık
#meteoroloji
#çocuklar
#yaşlılar
#Önemli Duyuru
#Yaşam
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