Yaz ayının gelmesiyle hava sıcaklıklarındaki artış bütün ülkede yoğun şekilde hissedildi. Konuyla ilgili uyarılarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyada hesabından açıklamalarda bulundu. Vali Gül yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre kentte mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının, 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

BU SAAT ARALIĞINA DİKKAT!

İstanbul'da 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

https://x.com/gul_davut/status/1941033339558736073