İzmir'de polis yelekli infaz! Evinin önüne kadar geldi, katledip kaçtı: 'Eski nişanlımla...'

İzmir'in Gaziemir ilçesinde dehşet yaşandı. Üzerine polis yeleği ve şapkası bulunan M.T. isimli saldırgan, Pehlül Taş isimli şahsı vurarak katletti. Gözaltına alınan M.T. cinayeti neden işlediğini itiraf ederken, polis yeleği, şapka ve tabanca çöpte bulundu. İşte detaylar...

İzmir'de polis yelekli infaz! Evinin önüne kadar geldi, katledip kaçtı: 'Eski nişanlımla...'
10.02.2026
10:42
10.02.2026
10:46

Gaziemir ilçesi Gazi Mahallesi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde sokak ortasında yaşanan kanlı infaz dehşete düşürdü. Polis yeleği ve şapkası giyen saldırgan bir evin önüne gelerek 52 yaşındaki Pehlül Taş ile tartışmaya başladı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, ikili arasında çıkan tartışmanın alevlendiği görüldü. Tartışmanın büyümesiyle saldırgan, Taş'a kurşun yağdırdı. Taş kanlar içinde kalırken, saldırgan da olay yerinden hızla kaçtı.

CİNAYETTE İHANET İDDİASI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün de desteğiyle yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi 1977 doğumlu M.T.'yi saklandığı adreste kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.T.'nin, eski nişanlısının kendisini maktul Pehlül Taş ile aldattığını öğrendiği için bu cinayeti işlediği ileri sürüldü.

ÇÖP KONTEYNERİNDE VE ORMANDA BULUNDU

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin olay sırasında kullandığı polis yeleği ve diğer kıyafetleri attığı çöp konteynerinde bulunurken, cinayette kullanılan ruhsatsız tabanca ise atıldığı ormanlık alanda ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.

