Bursa'da bir annenin zor anları: Feryadı yürekleri dağladı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Seçil Sokakta meydana gelen olayda, O.N.S. (28) yönetimindeki hafif ticari araç, sokaktan karşıya geçmeye çalışan 3 yaşındaki Zeynep Asya Ç.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle çocuk yerde sürüklendi. Yaralanan çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralı kızının durumunu öğrenen anne Emine Ç. (30) ise hastanede ellerini açarak dua etti. Kazayla ilgili tahkikat sürerken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.