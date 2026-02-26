Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Bursa'da bir annenin zor anları: Feryadı yürekleri dağladı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı. Yaralanan çocuğun tedavisi devam ederken acılı annenin yaptıkları ise yürekleri dağladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 11:58

İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Seçil Sokakta meydana gelen olayda, O.N.S. (28) yönetimindeki hafif ticari araç, sokaktan karşıya geçmeye çalışan 3 yaşındaki Zeynep Asya Ç.'ye çarptı.

HABERİN ÖZETİ

Bursa'da bir annenin zor anları: Feryadı yürekleri dağladı!

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İzmir merkezli düzenlenen büyük operasyonda organize suç örgütü lideri dahil 23 şüpheli yakalanırken, 193 tabanca ve yaklaşık 1 milyar liralık para trafiği tespit edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda suç örgütü lideri S.B. ve örgüte silah temin eden A.G. dahil toplam 23 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 193 tabanca, 3 tüfek, 1 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
MASAK ile yürütülen çalışmalarda şüphelilerin yaklaşık 1 milyar TL tutarında para hareketliliği olduğu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 araç ve 10 taşınmaza el konulduğu belirlendi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Bursa'da bir annenin zor anları: Feryadı yürekleri dağladı!

Çarpmanın etkisiyle çocuk yerde sürüklendi. Yaralanan çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ANNENİN YAPTIKLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Yaralı kızının durumunu öğrenen anne Emine Ç. (30) ise hastanede ellerini açarak dua etti. Kazayla ilgili tahkikat sürerken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ehliyetini zarftan çıkarmak için çevirmeye girmeyi bekledi: Heyecanlı gencin gülümseten anları kamerada
Bitcoin’de Nvidia rüzgârı
Hobi diye başladılar geçim kaynağı oldu! Bir koyup 9 kazanıyorlar
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.