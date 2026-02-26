Bursa'da bir annenin zor anları: Feryadı yürekleri dağladı!

İzmir merkezli düzenlenen büyük operasyonda organize suç örgütü lideri dahil 23 şüpheli yakalanırken, 193 tabanca ve yaklaşık 1 milyar liralık para trafiği tespit edildi.

Operasyonda suç örgütü lideri S.B. ve örgüte silah temin eden A.G. dahil toplam 23 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 193 tabanca, 3 tüfek, 1 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

MASAK ile yürütülen çalışmalarda şüphelilerin yaklaşık 1 milyar TL tutarında para hareketliliği olduğu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 araç ve 10 taşınmaza el konulduğu belirlendi.