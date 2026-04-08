Bursa'nın Orhangazi ilçesi sahilinde bulunan İznik Gölü'ndeki manzara hem bölge halkını hem de üreticileri tedirgin ediyor. Son yağışlara rağmen göl sularının 30 metre çekildiği belirlenirken, Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit önemli değerlendirmelerde bulundu. Göl sularının çekilmesinden en çok Orhangazi ve İznik çiftçisinin etkilendiğini belirten Dimrit, su kaybının en önemli nedeninin sanayi kuruluşlarının kontrolsüz su kullanımı olduğunu söyledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İznik Gölü'nde tedirgin eden görüntü! Sular 30 metre çekildi Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü'nde yaşanan ve hem bölge halkını hem de üreticileri tedirgin eden su çekilmesinin en önemli nedeninin sanayi kuruluşlarının kontrolsüz su kullanımı olduğu belirtiliyor. Son yağışlara rağmen İznik Gölü sularının 30 metre çekildiği belirlendi. Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit, göl sularının çekilmesinden en çok Orhangazi ve İznik çiftçisinin etkilendiğini söyledi. Dimrit, su kaybının en önemli nedeninin sanayi kuruluşlarının kontrolsüz su kullanımı olduğunu, bu kuruluşların yılın 12 ayı boyunca yeraltı kaynaklarını kullandığını, çiftçinin ise sadece 4 ay su kullanabildiğini belirtti. Sanayi kuruluşlarının su çekim limitlerinin acilen düşürülmesi talep ediliyor. Çeltik üretiminin bu yıl yasaklandığına dikkat çekilirken, yan parseldeki fabrikaların yeraltı su kaynaklarını kullanmasına karşılık çiftçiye suyun yasak olduğu vurgulandı.

FATURASI ÇİFTÇİLERE KESİLİYOR

Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit, göldeki su kaybının en önemli nedeninin sanayi kuruluşlarının kontrolsüz su kullanımı olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı; "Gölümüzün çekilmesi sanayi kuruluşlarının hunharca ve tedbirsizce su kullanmasına sebeptir. Biliyorsunuz ki çiftçi Orhangazi ve İznik'te yılın 4 ayı su kullanırken sanayi kuruluşları Orhangazi'de yeraltı kaynaklarını yılın 12 ayı boyunca kullanmaktadır ve faturası her göl çekildiğinde Orhangazi ve İznik çiftçisine kesilmektedir. Biz bu durumu Orhangazi ve İznik ziraat odaları olarak kabullenmiyoruz. Çünkü yılın 4 ayı su kullanımı yaparken fabrikalar ve sanayi kuruluşları 12 ay boyunca yeraltı sularımızı ve gölümüzü kullanmaktadır. Bu durumda gölümüzün her geçen gün daha çok çekilip kurumasına sebep oluyor. Sanayi kuruluşlarının su çekim limitlerinin acilen düşürülmesini talep ediyoruz."

"ÇİFTÇİYE GELDİĞİNDE SU YOK VE YASAK"

Geçmiş yıllarla bugünkü durum arasındaki farkın açıkça görüldüğünü vurgulayan Dimrit, "Eskiden iskelemize gemi yanaşırken bugünkü geldiği durum ortada ve bunun sebebi olan sanayi kuruluşları hala daha suyu hunharca çekmekte" ifadelerini kullandı.

Çeltik üretiminde yaşanan kısıtlamalara da dikkat çeken Dimrit, sözlerini şöyle sürdürdü; "Çeltik üretimimiz bu yıl yasaklandı. Yan parselindeki fabrikalar halihazırda yeraltı su kaynaklarını kullanmakta ama çiftçiye geldiğinde su yok ve yasak. Bu çeltik üreticisi ile başladı, yarın sebze üreticisine, ardından zeytin üreticisine yansıyacak. Biz bunların önüne geçmek istiyoruz. Sanayi kuruluşlarının yeraltı kaynaklarını kullanmalarını bir an önce bırakmaları gerekiyor."



Öte yandan, İznik Gölü'nde yaşanan su çekilmesinin hem tarımsal üretimi hem de bölgedeki ekosistemi tehdit ettiği belirtilirken, konuya ilişkin alınacak önlemler merakla bekleniyor.