Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İznik Gölü'nde tedirgin eden görüntü! Sular 30 metre çekildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesi sahilinde bulunan İznik Gölü'nde korkutan manzaralar kaydedildi. Göl suları tam 300 metre çekildi. Daha önce teknelerin bağlandığı yerde yalnızca iskele kaldı. Son yağışlarla rağmen çekilmenin devam etmesi bölge halkını tedirgin ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 11:15

Bursa'nın Orhangazi ilçesi sahilinde bulunan İznik Gölü'ndeki manzara hem bölge halkını hem de üreticileri tedirgin ediyor. Son yağışlara rağmen göl sularının 30 metre çekildiği belirlenirken, Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit önemli değerlendirmelerde bulundu. Göl sularının çekilmesinden en çok Orhangazi ve İznik çiftçisinin etkilendiğini belirten Dimrit, su kaybının en önemli nedeninin sanayi kuruluşlarının kontrolsüz su kullanımı olduğunu söyledi.

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü'nde yaşanan ve hem bölge halkını hem de üreticileri tedirgin eden su çekilmesinin en önemli nedeninin sanayi kuruluşlarının kontrolsüz su kullanımı olduğu belirtiliyor.
Son yağışlara rağmen İznik Gölü sularının 30 metre çekildiği belirlendi.
Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit, göl sularının çekilmesinden en çok Orhangazi ve İznik çiftçisinin etkilendiğini söyledi.
Dimrit, su kaybının en önemli nedeninin sanayi kuruluşlarının kontrolsüz su kullanımı olduğunu, bu kuruluşların yılın 12 ayı boyunca yeraltı kaynaklarını kullandığını, çiftçinin ise sadece 4 ay su kullanabildiğini belirtti.
Sanayi kuruluşlarının su çekim limitlerinin acilen düşürülmesi talep ediliyor.
Çeltik üretiminin bu yıl yasaklandığına dikkat çekilirken, yan parseldeki fabrikaların yeraltı su kaynaklarını kullanmasına karşılık çiftçiye suyun yasak olduğu vurgulandı.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
FATURASI ÇİFTÇİLERE KESİLİYOR

Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit, göldeki su kaybının en önemli nedeninin sanayi kuruluşlarının kontrolsüz su kullanımı olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı; "Gölümüzün çekilmesi sanayi kuruluşlarının hunharca ve tedbirsizce su kullanmasına sebeptir. Biliyorsunuz ki çiftçi Orhangazi ve İznik'te yılın 4 ayı su kullanırken sanayi kuruluşları Orhangazi'de yeraltı kaynaklarını yılın 12 ayı boyunca kullanmaktadır ve faturası her göl çekildiğinde Orhangazi ve İznik çiftçisine kesilmektedir. Biz bu durumu Orhangazi ve İznik ziraat odaları olarak kabullenmiyoruz. Çünkü yılın 4 ayı su kullanımı yaparken fabrikalar ve sanayi kuruluşları 12 ay boyunca yeraltı sularımızı ve gölümüzü kullanmaktadır. Bu durumda gölümüzün her geçen gün daha çok çekilip kurumasına sebep oluyor. Sanayi kuruluşlarının su çekim limitlerinin acilen düşürülmesini talep ediyoruz."

"ÇİFTÇİYE GELDİĞİNDE SU YOK VE YASAK"

Geçmiş yıllarla bugünkü durum arasındaki farkın açıkça görüldüğünü vurgulayan Dimrit, "Eskiden iskelemize gemi yanaşırken bugünkü geldiği durum ortada ve bunun sebebi olan sanayi kuruluşları hala daha suyu hunharca çekmekte" ifadelerini kullandı.

Çeltik üretiminde yaşanan kısıtlamalara da dikkat çeken Dimrit, sözlerini şöyle sürdürdü; "Çeltik üretimimiz bu yıl yasaklandı. Yan parselindeki fabrikalar halihazırda yeraltı su kaynaklarını kullanmakta ama çiftçiye geldiğinde su yok ve yasak. Bu çeltik üreticisi ile başladı, yarın sebze üreticisine, ardından zeytin üreticisine yansıyacak. Biz bunların önüne geçmek istiyoruz. Sanayi kuruluşlarının yeraltı kaynaklarını kullanmalarını bir an önce bırakmaları gerekiyor."


Öte yandan, İznik Gölü'nde yaşanan su çekilmesinin hem tarımsal üretimi hem de bölgedeki ekosistemi tehdit ettiği belirtilirken, konuya ilişkin alınacak önlemler merakla bekleniyor.

ETİKETLER
#İznik Gölü Su Çekilmesi
#Orhangazi Çiftçi Mağduriyeti
#Sanayi Su Kullanımı
#Tarımsal Üretim Tehdidi
#Çeltik Üretimi Yasak
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.