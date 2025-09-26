Kağıthane’de gece yarısı bir depo alevlere teslim oldu!

Yangın, saat 04.00 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Değirmen Sokak’ta meydana geldi. Bir yayın kuruluşuna ait 5 katlı binanın giriş katındaki bin metrekarelik basım ve koli bandı deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Rüzgârın ve deponun içindeki yanıcı malzemelerin etkisiyle yangın hızla büyüdü.

İTFAİYE VE POLİS YANGIN İÇİN SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, yoğun duman sokağı kapladı. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan binaya dört bir yandan müdahale etti. Binanın kepenkleri ve pencereleri kesilerek kapalı alandaki alevlere su ve köpükle ulaşılmaya çalışıldı.

YANGIN 2 SAATLİK MÜCADELEYLE KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 2 saat süren yoğun çabayla itfaiye, yangını kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü. Ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada ciddi hasar oluştu. Polis ve itfaiye, yangının nedenini belirlemek için inceleme başlattı.