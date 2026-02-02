Menü Kapat
TGRT Haber
Kar maskeli ve silahlı soyguncular kuyumcuyu bastı! Çatışma çıktı, bir polis yaralandı

Şanlıurfa'da 3 kar maskeli ve silahlı soyguncu, bir kuyumcuyu bastı. Kuyumcudaki altın ve paraları gasbedip kaçan zanlılar, o sırada kuyumcuda bulunan polisi de ayağından vurdu.

Kar maskeli ve silahlı soyguncular kuyumcuyu bastı! Çatışma çıktı, bir polis yaralandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.02.2026
15:28
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
15:36

Şanlıurfa’da hareketli dakikalar yaşandı. Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüpheliler Karaköprü ilçesinde Ş.Ç.’ye ait kuyumcuya geldi.

Plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille kuyumcuya gelen yüzleri maskeli soyguncular, silah zoruyla tezgahtaki bir miktar altın ve parayı çaldı.

Kar maskeli ve silahlı soyguncular kuyumcuyu bastı! Çatışma çıktı, bir polis yaralandı

Soyguncuların içeri girdiği sırada altın alışverişi yapmak için kuyumcuda bulunan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru S.İ. soyguna müdahale etmek istedi.

Kar maskeli ve silahlı soyguncular kuyumcuyu bastı! Çatışma çıktı, bir polis yaralandı

POLİS MEMURUNU AYAĞINDAN VURDULAR

Soyguncuların karşılık vermesi üzerine polis memur ayağından yaralandı. Soygunun bildirilmesi üzerine yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kar maskeli ve silahlı soyguncular kuyumcuyu bastı! Çatışma çıktı, bir polis yaralandı

POLİS EKİPLER SOYGUNCULARIN PEŞİNDE

Yaralanan polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

