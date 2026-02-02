Kar maskeli ve silahlı soyguncular kuyumcuyu bastı! Çatışma çıktı, bir polis yaralandı

Şanlıurfa’da hareketli dakikalar yaşandı. Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüpheliler Karaköprü ilçesinde Ş.Ç.’ye ait kuyumcuya geldi.

Plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille kuyumcuya gelen yüzleri maskeli soyguncular, silah zoruyla tezgahtaki bir miktar altın ve parayı çaldı.

Soyguncuların içeri girdiği sırada altın alışverişi yapmak için kuyumcuda bulunan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru S.İ. soyguna müdahale etmek istedi.

POLİS MEMURUNU AYAĞINDAN VURDULAR

Soyguncuların karşılık vermesi üzerine polis memur ayağından yaralandı. Soygunun bildirilmesi üzerine yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLER SOYGUNCULARIN PEŞİNDE

Yaralanan polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.