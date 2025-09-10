Kayıp olarak aranıyordu... 15 yıl önce öldüğü ortaya çıktı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 11 Aralık 2009 tarihinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde şahsın kimliği tespit edilemedi.

Olayın üzerinden 15 sene geçerken Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tekrar çalışma başlatıldı.

KİMLİĞİ 15 YIL SONRA TESPİT EDİLDİ

Yapılan kapsamlı analiz ve detaylı araştırma sonucu bulunan cesedin Denizli'nin Güney ilçesinde 17 Kasım 2009 tarihinde kayıp olan ve intihar eden Suzen Uslu (46) isimli kişiye ait olduğu, bir yakınından alınan DNA örneğinin karşılaştırılması sonucu tespit edilerek olay aydınlatıldı.