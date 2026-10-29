Kepez'de 4 işçi can vermişti! İstanbul, Aydın ve Kastamonu'da da 3 işçi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde kuvvetli yağış ve rüzgarın etkisiyle şantiyede çıkan hortum, işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurarak parçaladı. Şantiyedeki kule vinç de devrildi.

Konteynerlerde kalan 6 işçinin etkilendiği olayda İsa Musa el Nevaf, Aycan Kılınç, Selahattin Muhammet El Naim ve Muhammet Mustafa El Naim adlı 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Hortum faciasıyla ilgili başlatılan soruşturmada müteahhit ile şantiye şefi., "birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklanırken iş sağlığı güvenliği uzmanı ile bir müteahhit ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kepez'deki olay sıcaklığını korurken İstanbul, Aydın ve Kastamonu'da da 3 işçi farklı iş kazaları sonucunda hayatını kaybetti.

AYDIN'DA ERCAN AZ TOPRAK ALTINDA KALDI

Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Hacıaliobası Mahallesi’nde yüklenici firma tarafından iş makinesi ile kanalizasyon çalışması yapıldığı sırada toprak göçmesi meydana geldi.

İşçi Ercan Az (38) toprak altında kaldı. Çalışma arkadaşları Az’ı toprak altından çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbarla bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri toprak altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL'DA EMİRKAN SEVEN'İN BAŞINA KALIP DÜŞTÜ

İstanbul’da çalıştığı inşaat şantiyesinde 26 Ekim’de yüksekten düşen ahşap kalıp malzemesinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Emirkan Seven (26), Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Günlerdir yaşam mücadelesi veren genç işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emirkan Seven’in hayatını kaybetmesi, Vezirköprü’deki ailesini, yakınlarını ve ilçe halkını yasa boğdu. Genç işçinin cenazesinin memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirilerek Hacılı Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

KASTAMONU'DA İŞÇİNİN ÜZERİNE DEMİR DÜŞTÜ

Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Belkavak köyünde yaşanan olayda inşaatta çalışan Dursun Güçükçapraz'ın üzerine demir düştü.

Ağır yaralanan Güçükçapraz'ın ilk müdahalesi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Araç Devlet Hastanesine kaldırılan Dursun Güçükçapraz, burada yapılan müdahalelere rağmen Güçükçapraz hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.