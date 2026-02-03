Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Komşuları 'Evin soyuluyor' diye aradı; Gurbetten dönen adam kamera kayıtlarını izleyince hayatının şokunu yaşadı!

Denizli'de inşaat işçisi M.T., çalışmak için gittiği Konya'da komşularından gelen "evine hırsız girdi" ihbarıyla apar topar evine döndü. Hızlı bir şekilde memleketine dönen adam, güvenlik kamerasını izleyince hayatının şokunu yaşadı. İşte detaylar...

Komşuları 'Evin soyuluyor' diye aradı; Gurbetten dönen adam kamera kayıtlarını izleyince hayatının şokunu yaşadı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.02.2026
12:55
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
12:55

Geçimini sağlamak amacıyla Konya’da bir inşaatta çalışan M.T., komşularından gelen bir telefonla sarsıldı. Denizli’nin Alparslan Mahallesi’ndeki evine hırsız girdiğini öğrenen talihsiz adam, vakit kaybetmeden şehre döndü. Ancak eve ulaştığında karşılaştığı manzara karşısında şoka uğradı.

Komşuları 'Evin soyuluyor' diye aradı; Gurbetten dönen adam kamera kayıtlarını izleyince hayatının şokunu yaşadı!

EŞİ VE EŞİNİN AKRABALARI EVİ BOŞALTMIŞ

Apar topar memleketine dönen M.T., güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde gördüklerine inanamadı. Kamera görüntülerinde eşi ve eşinin akrabalarının eve otomobille geldiklerini, eşyaları önceden ayarladıkları bir kamyonete yükleyerek olay yerinden uzaklaştıklarını gördü.

Komşuları 'Evin soyuluyor' diye aradı; Gurbetten dönen adam kamera kayıtlarını izleyince hayatının şokunu yaşadı!

HIRSIZLAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Talihsiz adam, eşi ve eşinin akrabalarıyla taşınmaya yardım eden tanımadığı kişilerden şikâyetçi oldu. M.T.'nin şikayeti üzerine eşi R.T. ile birlikte eşinin kardeşi Y.E., teyzesi H.K., yeğeni A.K., ablası F.K. ve annesi H.E. ile taşınmaya yardım eden kişiler hakkında soruşturma açıldı.

1 MİLYON LİRA ZARARA UĞRADI

Olay nedeniyle hem maddi hem de manevi olarak büyük zarar gördüğünü ifade eden M.T., yaklaşık 1 milyon liraya yakın zarara uğradığını, yaşadığı süreç nedeniyle işini de kaybettiğini dile getirdi.

Komşuları 'Evin soyuluyor' diye aradı; Gurbetten dönen adam kamera kayıtlarını izleyince hayatının şokunu yaşadı!

HIRSIZLIK HABERİNİ KOMŞULARI VERDİ

Kamera kayıtlarını polise teslim ettiğini ve en kısa sürede olayın çözülmesini isteyen M.T., "Normalde Denizli'de yaşıyorum ama iş için Konya'ya gitmiştim. Konya'da çalışırken komşularım beni aradı ve ‘Sizin eve hırsızlar girmiş' dediler. Ben de apar topar Denizli'ye geldim. Denizli'ye gelince evimin bölgesinde bulunan güvenlik kameralarını inceledim. Eve girdiğimde zaten kapı kırıktı ve evimin içinde bulunan bütün eşyaları almışlardı. Aynı zamanda sadece eşyalar değil, evimde 18 tane çeyrek altın, 3 gram altın, tanesi 10 gramdan 2 tane ajda bilezik ve 50 bin TL çalınmıştır. Ben bu kamera kayıtlarını karakola başvurdum ve en ağır şekilde ceza almalarını istiyorum" dedi.

Komşuları 'Evin soyuluyor' diye aradı; Gurbetten dönen adam kamera kayıtlarını izleyince hayatının şokunu yaşadı!

HEM PARASINI KAYBETTİ HEM DE İŞİNDEN OLDU

Eşinin ve eşinin akrabaları tarafından 1 milyona yakın zarara uğradığını ve bu süre zarfında işinden olduğunu belirten M.T., "Güvenlik kameralarını izledikten sonra önce bir araç ile etrafı baktıkları ardından ise eve girdiklerini gördüm. Sonrasında evin önüne bir transitin geldiği ve eşyaları da ikinci kattan attıklarını gördüm. Sadece ağır eşya olan buzdolabı gibi eşyalar duruyordu. Eşim ve ailesi yüzünden 1 milyona yakın zarara uğradım. Bu olaylardan sonra 1 aya yakın çalışamadım. Şu an mağdurum. Herhangi bir işim yok. Ben kamera kayıtlarını alıp karakola gittim. Hırsızların yüzü apaçık ortada. Bu şahısların en ağır şekilde ceza almalarını istiyorum" diye konuştu.

Evinin eşi ve akrabaları tarafından boşaltıldığını iddia eden M.T., güvenlik kamerası kayıtlarını polise teslim etti.

#Yaşam
TGRT Haber
