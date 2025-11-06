Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Patlama oldu, alevler araçlara sıçradı

İstanbul Küçükçemece’de BEDAŞ'a ait yer altı elektrik kabloları patladı. Patlamanın hemen ardından olay yerinden yükselen alevler park halinde bir otomobile sıçradı.

Çevredeki vatandaşlar büyük bir panikle durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, söndürme çalışmalarına başladı.

"YILDA EN AZ 10 SEFER ARIZA VERİYOR"

BEDAŞ ekiplerinin 1,5 saat sonra geldiğini belirten esnaf Hanifi Çınar, "Dumanlar çıkıyordu. Aracın yanına geldim camı kırıp aracı kurtaracaktım kurtaramadım. BEDAŞ hiç gelmedi. İlk önce itfaiye geldi. 1,5 saat sonra BEDAŞ geldi. Yer altı kabloları aracı tutuşturdu. Burada da kalın bir kablo geçiyor ve yılda en az 10 sefer arıza veriyor. 4,5 sefer aynı şekilde elektrik kesintileri yaşıyoruz" dedi.