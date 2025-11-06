Kocasının üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü: İfadesinde her şeyi anlattı: 'Yağı dökünce bağırmaya başladı'

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu. 25 yıl önce evlenen Sinan ve Zeynep arasında uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşanıyordu. 44 yaşındaki ev hanımı Zeynep G., eşi Sinan G. çalışmayınca evde el işi yaparak para kazanmaya çalışıyordu. İddiaya göre; Sinan G. eve geldiğinde ise alkol alıp eşini dönüyordu.

"TÜM YAĞI EŞİNİN ÜZERİNE DÖKTÜ"

Ne olduysa 15 Ekim akşamı oldu. Eve yine alkollü gelen adam, eşine küfürler savurarak dövmeye başladı. Yaşadığı baskı, tehdit ve şiddete karşı büyük öfke duyan Zeynep G. kan donduran bir plan yaptı. Eşi uyuyan kadın, mutfağa giderek 3 litre yağ kızdırdı. Yağ kaynama noktasına gelince de tencereyi alıp eşinin uyuduğu odaya gitti. Zeynep G., kızgın yağı yatakta uyuyan eşinin bütün vücuduna döktü.

TOKAT ATIP EVDEN KAÇTI

Neye uğradığını anlayamayan adam acı içinde uyandı. Zeynep G. bağırmalar eşliğinde eşine iki kez de tokat atıp evden kaçtı ve yandaki komşuya sığındı. Komşunun ihbarı ile eve gelen sağlık ekipleri, baygınlık geçiren Sinan G.'yi hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan adamın yüzü başta olmak üzere vücudunda yanmamış yer kalmamıştı. Sinan G. 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 28 Ekim günü doktorlar Sinan G.'nin kalbinin durduğunu belirtti.

"BENİ HEP DÖVÜYORDU, UYURKEN ÜZERİNE YAĞ DÖKTÜM"

Adam yaralamadan gözaltına alınan Zeynep G.'ye, eşi öldüğü için 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla işlem yapıldı. Kan donduran ifadesinde Zeynep G., "25 yıllık evliyiz. Bir gün gün yüzü görmedim. Evliliğimizin ilk yıllarından beri beni darp ediyordu. Kaburgalarım kırıldı, defalarca tedavi oldum. Ayrılmak istedim ama ailemle, çocuklarımla tehdit etti. Çocuklarım için yıllarca katlandım. Olay günü yine alkollü gelip bana olmadık hakaretler etti, sonra da gidip uyudu. O uyuyunca ben de mutfağa gidip 3 litre kadar ayçiçeği yağı vardı, onu tencereye boşaltıp ısıttım. Sonra uyurken üzerine döktüm. Kalkıp bağırmaya başladı. İki tokat atıp evden çıktım. Sonra da polisler gelip beni aldı" dedi. İki çocuk annesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.