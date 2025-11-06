İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak şiddetli vuracak

Kategoriler
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporuna göre: pastırma sıcaklarının bitmesiyle birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. İstanbul'da da kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetlenmesi beklenen rüzgarla birlikte sıcaklıklar büyük bir orandan geriledi. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte megakentte hafif yerel yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
AKOM'um yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda da; kentte önümüzdeki 4 gün yağış beklenmediği ancak 11 Kasım Salı gününden itibaren yağmurlu havanın etkili olacağı bildirildi. 12 Kasım için uyarıda bulunan AKOM, o gün gök gürültülü sağanak yağışın olacağını aktardı.