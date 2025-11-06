Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak şiddetli vuracak

Son dakika haberi: Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) İstanbul için yayımladığı haftalık hava durumu raporunda; sıcaklığın düşmesiyle birlikte megakentte yağışlı havanın etkisini göstereceği bildirildi. AKOM, gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tarihi de duyurdu.

06.11.2025
06.11.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı raporuna göre: pastırma sıcaklarının bitmesiyle birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. 'da da kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetlenmesi beklenen rüzgarla birlikte sıcaklıklar büyük bir orandan geriledi. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte megakentte hafif yerel geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak şiddetli vuracak

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR!

AKOM'um yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda da; kentte önümüzdeki 4 gün yağış beklenmediği ancak 11 Kasım Salı gününden itibaren yağmurlu havanın etkili olacağı bildirildi. 12 Kasım için uyarıda bulunan AKOM, o gün gök gürültülü yağışın olacağını aktardı.

İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak şiddetli vuracak

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

  • 07 Kasım 2025 Cuma: Çok bulutlu, yağış beklenmiyor.
  • 08 Kasım 2025 Cumartesi: Parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor.
  • 09 Kasım 2025 Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor.
  • 10 Kasım 2025 Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor.
  • 11 Kasım 2025 Salı: Parçalı bulutlu, yer yer hafif yağmurlu (3–7 kg/m²).
  • 12 Kasım 2025 Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (3–10 kg/m²)
İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak şiddetli vuracak
