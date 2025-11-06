Canını hiçe saydı, yola atladı! Sürücüleri şoke eden anlar kamerada

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda; kimliği belirsiz bir kişi canını hiçe sayarak araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalıştı. O sırada trafikte seyrede araç sürücüleri olan biteni büyük bir şaşkınlıkla izledi. Karşıya geçen kişi daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Yaşanan o anlar cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.