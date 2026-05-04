Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı: Bakandan açıklama! Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı, milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. 2026 Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, tatil planı yapmak isteyenler bayram tarihlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bu yıl Kurban Bayramı mayıs ayına denk geliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin merak edilen soruya açıklık getirdi. Peki, 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, arife günü hangi tarihe denk geliyor? İşte 2026 dini günler takvimi ve bayram tatiline ilişkin detaylar...

GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 09:26
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 09:26

2026 tatiliyle ilgili araştırmalar hız kazanırken, gözler yapılacak resmî açıklamalara çevrildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayram tatiline ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bayramın hafta içine denk gelmesi ise “Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. 2026 yılında Kurban Bayramı mayıs ayının son haftasında kutlanacak. Arife günü 26 Mayıs Salı’ya denk gelirken, bayramın ilk günü 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, 9 güne uzatılacak mı?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar.” ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Resmî takvime göre 2026 Kurban Bayramı tatili, arife gününün yarısı da dahil edildiğinde toplam 4,5 gün olarak uygulanacak. Ancak bayramın çarşamba günü başlayıp cumartesi günü sona erecek olması, tatilin hafta sonuyla birleştirilerek uzatılıp uzatılmayacağı sorusunun, kabine toplatışında cevabını bulması bekleniyor. Bu süreçte 25 Mayıs Pazartesi gününün tam gün, 26 Mayıs Salı günü arife sabahının ise kamu çalışanları için idari izin kapsamına alınması halinde tatilin önceki hafta sonuyla birleşerek toplam 9 güne çıkabileceği değerlendiriliyor.

2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ VE TAKVİMİ

Bayram AdıTarih
Kurban Bayramı Arifesi26 Mayıs 2026 Salı ( Yarım gün tatil)
Kurban Bayramı 1. Gün27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün30 Mayıs 2026 Cumartesi
KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Saat 15.30’da başlaması öngörülen ’nda, Ortadoğu’daki savaşta yaşanan son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Toplantıda, ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmeleri ile İran’ın ABD’ye sunduğu ateşkes planının da değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

Kabinenin gündem başlıkları arasında Hürmüz Boğazı’ndaki son durum da yer alacak. Yükselen enerji maliyetlerinin ekonomiye etkileri ve bu kapsamda alınabilecek ilave önlemler masaya yatırılacak. Enflasyon hedeflerinin de toplantıda detaylı şekilde görüşülmesi bekleniyor.

Öte yandan kamuoyunda bir süredir “Terörsüz Türkiye” sürecinde yeni bir döneme girilebileceği konuşuluyor. Kabine Toplantısı’nda, terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreci ile bu sürecin MİT tarafından doğrulanmasının ardından atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi öngörülüyor.

