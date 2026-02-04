Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

'Markete gidiyorum' diyerek çıktığı eve bir daha geri dönmedi! 39 gündür tek iz yok: Anneden yürek yakan çağrı

Bursa'da 27 Aralık 2025 tarihinde "Markete gidiyorum" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Sude Solak'tan 39 gündür haber alınamıyor. Küçük kızdan tek bir iz bulamadıklarını söyleyen acılı anne Selcan Solak "Bir mesaj yeter, sadece ‘iyiyim' desin, başka bir şey istemiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 11:33

27 Aralık 2025 günü evinden "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan Sude Solak bir daha eve geri dönmedi. 39 gündür kızlarından tek bir iz bulamayan aile ise oldukça tedirgin. Polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunan aile kızlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor. Daha önce de kızının çok kez kaybolduğunu söyleyen acılı anne Selcan Solak gözyaşları içinde yardım istedi.

'Markete gidiyorum' diyerek çıktığı eve bir daha geri dönmedi! 39 gündür tek iz yok: Anneden yürek yakan çağrı

DEFALARCA KAYIPLARA KARIŞTI

Kızının daha önce de birkaç kez kaybolduğunu ancak kısa sürede bulunduğunu anlatan anne Selcan Solak, bu kez sürenin uzamasının kendilerini korkuttuğunu söyledi. Acılı anne, "27 Aralık'tan beri kayıp. Daha önce de birkaç kez kaybolmuştu. İlkinde iki günde bulundu, ikincisinde dört günde, üçüncüsünde beş-altı gün sonra. Genelde Merinos Parkı, Gökdere Millet Parkı, Nilüfer, Beşevler, Mesken civarlarında bulunurdu. Ama bu sefer çok uzun sürdü. Hiçbir şey anlatmıyor, ağzından tek kelime alamıyoruz. Bu sefer çok uzadı, hayatından endişe ediyorum. Bir an önce dönüp eve gelmesini istiyorum. Kızımızı çok özledik. Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkarım onun için" şeklinde konuştu.

'Markete gidiyorum' diyerek çıktığı eve bir daha geri dönmedi! 39 gündür tek iz yok: Anneden yürek yakan çağrı

"BİRİLERİ BİR ŞEY Mİ YAPIYOR KIZIMA?"

Kızının yokluğunda geceleri uyuyamadığını söyleyen Selcan Solak, "Ben kıyafetlerine baka baka, kızıma sarılır gibi uyuyorum. Her gece bir tişörtünü alıp kızıma sarılıyorum, yanımdaymış gibi kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Eğer başı beladaysa, birileri bir şey mi yapıyor bilmiyorum. İnşallah bir ipucu gönderse de bir an önce bulsak, sağ salim" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

'Markete gidiyorum' diyerek çıktığı eve bir daha geri dönmedi! 39 gündür tek iz yok: Anneden yürek yakan çağrı

ANNEDEN KIZINA YÜREK BURKAN ÇAĞRI

Acılı anne, kızına ve onu görenlere de çağrıda bulunarak, "Kızım ne olursun, tek dileğim bir an önce evine dönmen. Seni çok özledik. Bir mesaj yeter, sadece ‘iyiyim' desin. Bir aydan fazladır neredesin, nerede kalıyorsun bilmiyorum. Yurtta mı kaldı, sokakta mı kaldı, parkta mı kaldı Biz geceleri uyuyamıyoruz. Kimin yanındaysa Allah vicdan versin. Ne olur bize bir haber göndersinler, polise söylesinler, bir mesaj atsınlar. Güzel bir haber duymak istiyoruz" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Armağan Çağlayan yaşadığı dolandırıcılığı bir bir anlattı! Her şey trafik kazasıyla başlamış
Camide şakalaşma faciayla bitti! Küçük çocuk ağır yaralandı
Hande Erçel'e İngilizce seviyesi soruldu! Ortam bir anda buz kesti
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.