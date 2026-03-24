Mazot ve gübre desteği ödemeleri 2026 yattı mı? Mazot ve gübre desteği ödeme sorgulama yöntemi

2026 Mart mazot ve gübre desteği ödeme takvimi, çiftçilerin yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Üreticiler, mart ayında yapılacak mazot ve gübre desteği ödemelerini araştırıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 10 milyar 688 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi. Ancak mazot ve gübre desteği ödemeleri için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan takvim çerçevesinde, destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet sistemi üzerinden kontrol edilebilecek.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

Bakanlıktan, konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yapılan değişiklikle 2026 üretim yılı için destek katsayı değeri, 2025 yılına göre yüzde 27 artırılarak dekara 310 lira olacak. Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

Mazot ve gübre desteği sorgulaması en kolay şekilde e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

E-Devlet sistemine giriş yapın.

Arama kısmına "Tarımsal destek ödemeleri sorgulama" yazın.

ÇKS kaydınıza ait destek ödemelerini görüntüleyin.

Bu ekranda mazot ve gübre desteği dahil tüm tarımsal destekler detaylı olarak listeleniyor.

T.C. KİMLİK NUMARASI İLE MAZOT GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Destek ödemeleri genellikle T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen takvimle yapılabiliyor. Bu nedenle çiftçiler, ödeme gününü takip ederek hesaplarını kontrol edebiliyor.

Ödemeler şu kanallardan kontrol edilebilir: