Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Mazot ve gübre desteği ödemeleri 2026 yattı mı? Mazot ve gübre desteği ödeme sorgulama yöntemi

Mart ayının gelmesiyle birlikte mazot ve gübre desteği ödemeleri üreticilerin gündemine yerleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre destek ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı merak konusu. Çiftçiler, E-Devlet üzerinden sorgulama yaparak güncel durumu takip edebiliyor. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 13:57

2026 Mart mazot ve gübre desteği ödeme takvimi, çiftçilerin yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Üreticiler, mart ayında yapılacak mazot ve gübre desteği ödemelerini araştırıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 10 milyar 688 milyon lira ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi. Ancak mazot ve gübre desteği ödemeleri için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan takvim çerçevesinde, destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği sistemi üzerinden kontrol edilebilecek.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

Bakanlıktan, konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yapılan değişiklikle 2026 üretim yılı için destek katsayı değeri, 2025 yılına göre yüzde 27 artırılarak dekara 310 lira olacak. Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

Mazot ve gübre desteği sorgulaması en kolay şekilde e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

  • E-Devlet sistemine giriş yapın.
  • Arama kısmına "Tarımsal destek ödemeleri sorgulama" yazın.
  • ÇKS kaydınıza ait destek ödemelerini görüntüleyin.

Bu ekranda mazot ve gübre desteği dahil tüm tarımsal destekler detaylı olarak listeleniyor.

T.C. KİMLİK NUMARASI İLE MAZOT GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Destek ödemeleri genellikle T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen takvimle yapılabiliyor. Bu nedenle çiftçiler, ödeme gününü takip ederek hesaplarını kontrol edebiliyor.

Ödemeler şu kanallardan kontrol edilebilir:

  • E-Devlet tarımsal destek sorgulama
  • Ziraat Bankası mobil uygulaması
  • Ziraat Bankası ATM'leri
  • Banka şubeleri

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.