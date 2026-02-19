Menü Kapat
Merhum Süleyman Demirel'in köyünde üretiliyor, birçok ilden talep yağıyor! Sahur ve iftarların vazgçelimezi tamamen doğal

Türk siyasetinin önemli isimlerinden merhum Süleyman Demirel'in köyünde üretilen ekmekler yoğun talep görüyor. Geleneksel Türk lezzeti iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Kadın girişimciler ve Kooperatif Başkanı Saadet Duman ekmekle ilgili bilgiler verdi.

Merhum Süleyman Demirel'in köyünde üretiliyor, birçok ilden talep yağıyor! Sahur ve iftarların vazgçelimezi tamamen doğal
ayında ve sahurda geleneksel Türk lezzetleri büyük ilgi görüyor. Anadolu topraklarında tarihe damga vuracak yemek kültürleri günümüzde yaşatılıyor.

Merhum Süleyman Demirel'in köyünde üretiliyor, birçok ilden talep yağıyor! Sahur ve iftarların vazgçelimezi tamamen doğal

Merhum Süleyman Demirel'in köyünde üretiliyor, birçok ilden talep yağıyor! Sahur ve iftarların vazgçelimezi tamamen doğal

Ramazan ayında, merhum Süleyman Demirel'in köyü İslamköy'de kadınlar tarafından kurulan Hanımeli Kooperatifi'nin ürettiği geleneksel ekşi mayalı köy ekmeği ülke genelinde yoğun talep görüyor.
Ramazan ayında İslamköy'ün geleneksel ekşi mayalı köy ekmeğine talep arttı.
Ekmeği, Süleyman Demirel'in köyü İslamköy'de Hanımeli Kadın Kooperatifi üretiyor.
Ürünler geleneksel yöntemlerle, odun ateşinde pişiriliyor ve katkı maddesi içermiyor.
Isparta, Antalya, Konya, İstanbul gibi birçok ilden yoğun sipariş alınıyor.
Kooperatif, bölge ekonomisine ve kadınların güçlenmesine katkı sağlıyor.
SÜLEYMAN DEMİREL'İN KÖYÜNDE ÜRETİLİYOR

Türk siyasetinde "baba" olarak anılan merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doğduğu İslamköy'ün ekmeğine ramazan dolayısıyla talep arttı. Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de kadınların kurduğu Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ramazan dolayısıyla artan talebi karşılamak için çalışıyor.

Merhum Süleyman Demirel'in köyünde üretiliyor, birçok ilden talep yağıyor! Sahur ve iftarların vazgçelimezi tamamen doğal

Isparta Valiliği, Atabey Kaymakamlığı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 2019 yılında hayata geçirilen modern tesis sayesinde üretim kapasitesi artırılan kooperatif, bölge ekonomisine katkı sunuyor.

TALEP YAĞIYOR

Ramazan ayının başlamasıyla artan talebe yetişmek için sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan kadınlar, geleneksel yöntemlerle ekşi mayalı köy ekmeği ve hamur işlerini hazırlıyor. Odun ateşinde taş fırınlarda pişirilen ürünler, hem yerel halktan hem de çevre illerden talep görüyor.

Merhum Süleyman Demirel'in köyünde üretiliyor, birçok ilden talep yağıyor! Sahur ve iftarların vazgçelimezi tamamen doğal

Kooperatif Başkanı Saadet Duman, gazetecilere, İslamköy ekmeğinin köklü bir geleneği yaşattığını belirterek, ekşi mayalı köy ekmeğinin uzun süre bozulmadan kalabildiğini söyledi.

KATKI MADDESİ YOK

Katkı maddesi içermediği için sağlıklı olduğunu ifade eden Duman, "Ürünler yalnızca Isparta'dan değil, Antalya, Konya ve İstanbul gibi farklı illerden de ilgi görüyor. Özellikle ramazanda ve iftarda tüketilmek üzere yoğun sipariş alıyoruz." dedi.

Kooperatifte çalışan 3 çocuk annesi Nurgül Duman ise üretimin sabah saatlerinde başladığını belirterek, "Önce hamurumuzu yoğuruyoruz, ardından siparişlere göre üretim yapıyoruz. Ekşi mayalı ekmeklerimiz daha çok tercih ediliyor." diye konuştu.

Merhum Süleyman Demirel'in köyünde üretiliyor, birçok ilden talep yağıyor! Sahur ve iftarların vazgçelimezi tamamen doğal

Kooperatifin kadınlar için ekonomik ve sosyal açıdan önemli kazanımlar sağladığını vurgulayan Duman, kooperatifin kadınların kendi ayakları üzerinde durmasına katkı sunduğunu kaydetti.

