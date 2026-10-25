Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Denizli için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve gök gürültüsü geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarıya göre, Denizli çevrelerinde 26 Ekim 2026 Pazartesi saat 15.00’ten itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Saat 23.59’a kadar etkisini sürdürmesi tahmin edilen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi.