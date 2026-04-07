Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son tahminler, Türkiye’nin önümüzdeki günleri yoğun yağış altında geçireceğini gösteriyor. Hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, yağışların Salı gününden itibaren başlayarak Cuma gününe kadar tüm yurtta aralıklarla devam edeceğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji, istanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ili uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı kapıda: Aniden bastıracak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde yoğun yağışlı bir hava dalgasıyla karşı karşıya kalacağını ve özellikle yüksek kesimlere kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yağışların Salı gününden Cuma gününe kadar yurt genelinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. İç Anadolu'nun kuzeyinde ve Ankara'da Cuma günü karla karışık yağmur ve yükseklerde kar görülebilir. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. İstanbul'da Perşembe ve Cuma günleri sağanak, Ankara'da Cuma günü karla karışık yağmur, İzmir'de ise Cuma gününe kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor, ulaşımda aksamalar ve ani sel baskınlarına karşı uyarı yapıldı.

YÜKSEK KESİMLERE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI

Yağışların karakteri bölgelere göre değişiklik gösterirken, özellikle yüksek rakımlı yerlerde kış koşulları yeniden yüzünü gösterecek:

DOĞU ANADOLU

Yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri bölge genelinde yağışların şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU VE KUZEYDOĞU

Ankara başta olmak üzere İç Anadolu'nun kuzeyinde Cuma günü karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar yağışı görülebilir.

GÜNEY KESİMLER

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE YAĞIŞ TAKVİMİ

Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların dışarı çıkarken hazırlıklı olması gerektiğini belirten Macit, şu detayları paylaştı:

İstanbul: Çarşamba günü mola veren yağışlar, Perşembe ve Cuma günleri sağanak olarak geri dönecek.

Ankara: Hafta boyunca sürecek olan yağışlı hava, Cuma günü yerini karla karışık yağmura bırakacak. Gece sıcaklıkları 0 dereceye kadar düşecek.

İzmir: Cuma gününe kadar gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak.

KUVVETLİ RÜZGAR VE SICAKLIK UYARISI

Yağışla birlikte Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle ulaşımda aksamalar ve ani sel baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.