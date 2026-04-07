Meteoroloji, istanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ili uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı kapıda: Aniden bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son tahminler, Türkiye’nin önümüzdeki günleri yoğun yağış altında geçireceğini gösteriyor. Hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, yağışların Salı gününden itibaren başlayarak Cuma gününe kadar tüm yurtta aralıklarla devam edeceğini duyurdu.
Yağışların karakteri bölgelere göre değişiklik gösterirken, özellikle yüksek rakımlı yerlerde kış koşulları yeniden yüzünü gösterecek:
Yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri bölge genelinde yağışların şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.
Ankara başta olmak üzere İç Anadolu'nun kuzeyinde Cuma günü karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar yağışı görülebilir.
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacak.
Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların dışarı çıkarken hazırlıklı olması gerektiğini belirten Macit, şu detayları paylaştı:
İstanbul: Çarşamba günü mola veren yağışlar, Perşembe ve Cuma günleri sağanak olarak geri dönecek.
Ankara: Hafta boyunca sürecek olan yağışlı hava, Cuma günü yerini karla karışık yağmura bırakacak. Gece sıcaklıkları 0 dereceye kadar düşecek.
İzmir: Cuma gününe kadar gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak.
Yağışla birlikte Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle ulaşımda aksamalar ve ani sel baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.