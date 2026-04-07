Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Meteoroloji, istanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ili uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı kapıda: Aniden bastıracak

Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit; İstanbul ve İzmir'de kuvvetli sağanak, Ankara'da ise karla karışık yağmur beklendiğini duyurarak, Doğu Anadolu'daki kar yağışı ve kuzey kesimlerdeki zirai don riskine karşı vatandaşları uyardı. işte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 16:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son tahminler, Türkiye’nin önümüzdeki günleri yoğun yağış altında geçireceğini gösteriyor. Hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, yağışların Salı gününden itibaren başlayarak Cuma gününe kadar tüm yurtta aralıklarla devam edeceğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde yoğun yağışlı bir hava dalgasıyla karşı karşıya kalacağını ve özellikle yüksek kesimlere kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Yağışların Salı gününden Cuma gününe kadar yurt genelinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.
İç Anadolu'nun kuzeyinde ve Ankara'da Cuma günü karla karışık yağmur ve yükseklerde kar görülebilir.
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
İstanbul'da Perşembe ve Cuma günleri sağanak, Ankara'da Cuma günü karla karışık yağmur, İzmir'de ise Cuma gününe kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor, ulaşımda aksamalar ve ani sel baskınlarına karşı uyarı yapıldı.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
YÜKSEK KESİMLERE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI

Yağışların karakteri bölgelere göre değişiklik gösterirken, özellikle yüksek rakımlı yerlerde kış koşulları yeniden yüzünü gösterecek:

DOĞU ANADOLU

Yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri bölge genelinde yağışların şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU VE KUZEYDOĞU

Ankara başta olmak üzere İç Anadolu'nun kuzeyinde Cuma günü karla karışık yağmur, yükseklerde ise görülebilir.

GÜNEY KESİMLER

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE YAĞIŞ TAKVİMİ

Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların dışarı çıkarken hazırlıklı olması gerektiğini belirten Macit, şu detayları paylaştı:

İstanbul: Çarşamba günü mola veren yağışlar, Perşembe ve Cuma günleri sağanak olarak geri dönecek.

Ankara: Hafta boyunca sürecek olan yağışlı hava, Cuma günü yerini karla karışık yağmura bırakacak. Gece sıcaklıkları 0 dereceye kadar düşecek.

İzmir: Cuma gününe kadar gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak.

KUVVETLİ RÜZGAR VE SICAKLIK UYARISI

Yağışla birlikte Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle ulaşımda aksamalar ve ani sel baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

ETİKETLER
#hava durumu
#sağanak yağış
#kar yağışı
#Rüzgar Uyarısı
#Meteoroloji Tahminleri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.