Yaşam
Minik Edanur'un davasında tepki çeken karar! İBB'nin açtığı çukura düşerek ölmüştü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki parktaki çukurda 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti. İBB'nin çukuru açıp kapatmaması sebebiyle kusur tespit edilerek açılan davada karar çıktı.

Küçükçekmece'de ekiplerinin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden için açılan görüldü. 5 yaşındaki Edanur'un ölümünde asli kusurlu bulunan sanıkların cezası belli oldu.

Minik Edanur'un davasında tepki çeken karar! İBB'nin açtığı çukura düşerek ölmüştü

EDANUR GEZER İBB'NİN ÇUKURUNA DÜŞÜP ÖLDÜ

Küçükçekmece'de bir parkta İBB ekipleri tarafından açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin 1'i başka suçtan tutuklu 10 sanıklı dava görüldü. Küçükçekmece 26. Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tüm sanıklar salonda hazır bulundu.

Minik Edanur'un davasında tepki çeken karar! İBB'nin açtığı çukura düşerek ölmüştü

"BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA SAHA ÇALIŞMALARI DİKKATE ALINMADI"

Duruşmada savunma yapan İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü olan ve başka suçtan tutuklu bulunan sanık Ali Sukas savunmasında, "4 bin 500 çalışanı olan bir şirketin genel müdürüyüm. Kendi yetkim altında 53 birim yöneticisi bulunuyor. Onların da yetkisi altında başka insanlar çalışıyor. Bilirkişi raporu hazırlanırken saha çalışmaları dikkat alınmadığını düşünüyorum. Rapordaki aleyhine olan hususları kabul etmiyorum. Soyut kavramlar üzerinden bir sonuç çıkarılmaya çalışılmıştır. Ben olayı öğrenince olayla ilgili yapılması gerekenleri yaptım. Benim sorumluluğum genel denetim ve gözetimle ilgilidir. Yaşanan her olay, genel müdüre haber verilmez. Sahadaki ekiplerimiz bunlar için vardır" ifadelerini kullandı.
Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü olan tutuksuz sanık Ziya Duman ise savunmasında, "Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmem mümkün değildir. Benim bu olayla bir ilgim bulunmamaktadır. Kazı çalışması yapılan yerde diğer sanıkların iddia ettiği gibi diz boyu su bulunmamaktadır. Kayıtlarda bu bellidir. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.
Savunmaları alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istediler.

Minik Edanur'un davasında tepki çeken karar! İBB'nin açtığı çukura düşerek ölmüştü

TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAKTAN 2'ŞER YIL CEZA

2'şer yıl 6'şar ay hapis cezası alan sanıklar asli kusurlu bulundu
Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasında bulunan 10 sanığın da ‘taksirle ölüme neden olma' suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, verilen cezada erteleme hükümlerini uygulamazken, sanıkları yaşanan olayda asli kusurlu buldu.

