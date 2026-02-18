Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Nakit devri bitti, altın devri başladı! Zonguldaklı esnaf aracını altın karşılığında satışa çıkardı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ticaretle uğraşan Ferdi Tığ, ikinci el araç piyasasında alışılmışın dışında bir yönteme imza attı. 2012 model otomobili için nakit para yerine 50 gram altın talep eden Tığ, "Pazarlıkla uğraşmak istemiyorum, altın daha cazip" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Zonguldak'ın ilçesinde ticaretle uğraşan Ferdi Tığ 2012 model aracını 50 gram karşılığında satışa çıkardı.

Nakit devri bitti, altın devri başladı! Zonguldaklı esnaf aracını altın karşılığında satışa çıkardı

"350 BİN TL DESEM PAZARLIK YAPARLAR"

İlçede aracını satılığa çıkaran vatandaş, nakit para yerine ödeme yöntemi olarak altını tercih etti. Aracına 50 gram altın değer biçen araç sahibi, aracını baştan aşağı yenilediğini ve hiçbir kusuru olmadığını belirten Tığ şöyle dedi:

Nakit devri bitti, altın devri başladı! Zonguldaklı esnaf aracını altın karşılığında satışa çıkardı

"Aracımı satıyorum bunu sosyal medyada da paylaştım son zamanlarda altın oldukça gündemde ben bu araca 350,400 bin lira desem alıcısı zor çıkar ve pazarlık yaparlar. Altın daha cazip olur diye bu fikir aklıma geldi 50 gram altını veren bu araca sahip olur. Aracımı baştan aşağı yeniledim hiçbir kusuru yok aracımda hileli bir durum çıkarsa bir iki ay içerisinde geri alırım aracıma son derece güveniyorum. Arkadaşlar arasında 30 gram 40 gram veren arkadaşlar var ancak ben 50 gramda ısrar ediyorum belki küçük bir indirim yapabilirim."

Nakit devri bitti, altın devri başladı! Zonguldaklı esnaf aracını altın karşılığında satışa çıkardı
