Nisan ayında kış! Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapando

Erzincan’da etkili olan yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Erzincan-Sivas kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Özetle

SAKALTUTAN GEÇİDİ GEÇİT VERMİYOR

Kent merkezinde yağmur etkisini sürdürürken, akşam saatlerine doğru yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı. Karın etkisini artırdığı Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi’nden itibaren ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINA DÜŞECEK

Bölgede hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don riski arttı. Meteorolojik verilere göre, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülürken, sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına inerek eksi 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

TRAFİK EKİPLERİNDEN KRİTİK UYARI

Trafik ekipleri, sürücüleri özellikle Sakaltutan güzergâhında dikkatli olmaları konusunda uyardı. Araçlarda zincir, çekme halatı ve takoz bulundurulmasının önemine işaret eden ekipler, aşırı hızdan kaçınılması ve takip mesafesinin korunması gerektiğini bildirdi.