Öfkeli koca dehşet saçtı! Çocukların gözü önünde eşini ve yakınlarını aracıyla ezdi

Ankara'da meydana gelen olay dehşete düşürdü. Eşiyle tartışan C.Y aracıyla eşinin olduğu site girip eşi, baldızı ve onun kocasının üzerine arabayı sürdü. Akılalmaz olayda 1 kişi ağır yaralanırken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Dehşete düşüren olay Ankara'da bir sitede yaşandı. Eşiyle bilinmeyen bir nedenle tartışan C.Y., bir süre sonra eşinin bulunduğu siteye geldi. Eşinin yakınları tarafından içeriye alınmayan C.Y., duruma sinirlenerek aracını kendisine engel olmaya çalışan kişilerin üzerine sürdü.

ARACIN ALTINDA KALDI

Aracın altında kalan C.Y.'nin baldızı ağır yaralanırken, eşi ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Gözaltına alınan C.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. C.Y.'nin kullandığı aracın pedallarını karıştırdığı ve yanlışlıkla gaza bastığı ileri sürüldü.

KOMŞUSU O ANLARI ANLATTI

Ailenin komşusu Mine İrgun, "Bildiğim kadarıyla eşler arasında tartışma çıkmış. Aralarında husumet olduğunu söylediler. Adam içeriye girmeye çalışmış ama kadının ailesi izin vermemiş. O da bu duruma sinirlenmiş. Üzerinden geçtiği kadının durumu ağırmış ama daha iyiye gidiyormuş. Kamera kayıtlarını izledim. Çok zor ve acı bir durum. Özellikle çocukların önünde olması üzücü" dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.