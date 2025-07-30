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 | Ceyda Altun

Ormanda feci kaza! İşçi traktörün altında kaldı

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde ailesiyle birlikte ormanda kesim yapan işçi, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazaya tanık olan ailesinin haber vermesi üstüne olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş kazası sonucu hayatını kaybeden işçinin cenazesi adli tip morguna kaldırıldı.

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Ormanda feci kaza! İşçi traktörün altında kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 15:42

'de yaşanan olay bugün öğle saatlerine doğru ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıpayam ilçesine bağlı Sandalcık Mahallesi'nde ikamet eden 54 yaşındaki Duran Ak, Orman İşletme Müdürlüğünden Yatağan Mahallesi’ndeki gençleştirme sahasında kesim işi aldı. Bu sabah kesim yapmak için eşi ve çocuklarıyla birlikte ormana giden Duran AK, kestiği ağaçları traktörüyle taşıdığı sırada devrilen aracın altına kaldı.

Ormanda feci kaza! İşçi traktörün altında kaldı


CENAZE, OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI


Kazayı gören ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, traktörün altından çıkartılan Duran Ak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. sonucu hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ETİKETLER
#denizli
#traktör
#iş kazası
#serinhisar
#Yatağan Mahallesi
#Yaşam
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