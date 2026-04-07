Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir oto lastikçi dükkanında ilginç bir olay yaşandı. Aslan T., diğer ortaklarla yaşadığı anlaşmazlığın ardından kiracı olarak işletmeyi sürdüren Turgut Yalım’ı çıkarmak için harekete geçti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ortaklarla anlaşmadı, kiracısının başına dert oldu! Dükkanın önüne duvar ördü Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir oto lastik dükkanının önü, ortaklardan biri tarafından dükkan sahibini yıldırmak amacıyla duvarla kapatıldı. Aslan T. isimli ortak, diğer ortaklarla yaşadığı anlaşmazlığın ardından kiracı Turgut Yalım'ı işletmeden çıkarmak istedi. Aslan T., plazaya dönüştürmek istediği alanı için dükkanın önünden geçen servis yolunu vinç yardımıyla konteyner koydurarak ve duvar ördürerek kapattırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, işçilerin dükkan içerisindeki araçları izinsiz dışarı çıkardığı görüldü. Olay sonrası dükkanın önü tamamen kesilerek müşteri girişi engellendi ve içerideki araçlar mahsur kaldı. İşletmeci Turgut Yalım, Aslan T.'nin kendilerini yıldırmak istediğini ve kanunsuz işler yaptığını belirtti. Aslan T. ise suçlamaları reddederek söz konusu alanın kendisine ait olduğunu savundu.

YOLU KAPATIP, DUVAR ÖRDÜ

Aslan T.’nin alanı plazaya dönüştürmek istediği ve bu doğrultuda işletmeciyi yıldırmak amacıyla dükkanın önünden geçen servis yolunu kapatarak duvar ördürdüğü ileri sürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Aslan T.’nin, arazinin içine vinç yardımıyla konteyner koydurduğu belirtildi. Duvar örme çalışmaları sırasında getirilen işçilerin, dükkan içerisinde bulunan bazı araçları da kimseden izin almadan iterek dışarı çıkardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından bazı araçların içeride mahsur kaldığı ve müşteri girişinin tamamen kesildiği ifade edildi.

"BURASINI ADETA AÇIK CEZAEVİNE ÇEVİRDİ"

Yaşadığı mağduriyetle ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan İşletme sahibi Turgut Yalım, "Burada 3 ortak var. İkisi kardeş, bir de bu şahıs sonradan ortak olmuş. Ben uzun süredir burada kiracı olarak işletmeciyim. 5 kişi bu dükkandan geçimini sağlıyor. Bu şahıs bizi yıldırıp çıkarmak ve burayı farklı bir projeye dönüştürmek istiyor. Servis yolunu kapatıp duvar ördü. İçeride araçlarım mahsur kaldı. Şu an hiçbir müşteri alamıyoruz. Bize öyle bir alan bıraktı ki kendimiz bile zor geçiyoruz. Burasını adeta açık cezaevine çevirdi. Üstelik bir de konteyner koydu. Kanunsuz iş yapıyor, ne belediyeyi ne de kanunları dinliyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Dükkanın önüne duvar ördürdüğü iddia edilen Aslan T. ise suçlamaları reddederek, söz konusu alanın kendisine ait olduğunu savundu.