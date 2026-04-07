Ortaklarla anlaşmadı, kiracısının başına dert oldu! Dükkanın önüne duvar ördü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir oto lastikçi dükkanında ilginç bir olay yaşandı. Aslan T., diğer ortaklarla yaşadığı anlaşmazlığın ardından kiracı olarak işletmeyi sürdüren Turgut Yalım’ı çıkarmak için harekete geçti.
Aslan T.’nin alanı plazaya dönüştürmek istediği ve bu doğrultuda işletmeciyi yıldırmak amacıyla dükkanın önünden geçen servis yolunu kapatarak duvar ördürdüğü ileri sürüldü.
Aslan T.’nin, arazinin içine vinç yardımıyla konteyner koydurduğu belirtildi. Duvar örme çalışmaları sırasında getirilen işçilerin, dükkan içerisinde bulunan bazı araçları da kimseden izin almadan iterek dışarı çıkardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın ardından bazı araçların içeride mahsur kaldığı ve müşteri girişinin tamamen kesildiği ifade edildi.
Yaşadığı mağduriyetle ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan İşletme sahibi Turgut Yalım, "Burada 3 ortak var. İkisi kardeş, bir de bu şahıs sonradan ortak olmuş. Ben uzun süredir burada kiracı olarak işletmeciyim. 5 kişi bu dükkandan geçimini sağlıyor. Bu şahıs bizi yıldırıp çıkarmak ve burayı farklı bir projeye dönüştürmek istiyor. Servis yolunu kapatıp duvar ördü. İçeride araçlarım mahsur kaldı. Şu an hiçbir müşteri alamıyoruz. Bize öyle bir alan bıraktı ki kendimiz bile zor geçiyoruz. Burasını adeta açık cezaevine çevirdi. Üstelik bir de konteyner koydu. Kanunsuz iş yapıyor, ne belediyeyi ne de kanunları dinliyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.
Dükkanın önüne duvar ördürdüğü iddia edilen Aslan T. ise suçlamaları reddederek, söz konusu alanın kendisine ait olduğunu savundu.