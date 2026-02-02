Otel otoparkında dehşet! Araç içinde kanlar içinde bulundu: Tek ihtimal üzerinde duruluyor

Side Mahallesi 1542 sokakta bir otel otoparkında korkunç bir olay yaşandı. Bir şahsın araç içinde hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı incelemeler sonucunda şahsın başından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Adının Melih A. S. olduğu belirlenen şahsın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OTOPARKA GELDİĞİ ANLAR KAMERADA

Gece 05.30 sıralarında şahsın olay yerine geldiği anlar otelin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, şahsın intihar etmiş olabileceği ihtimalin üzerinde duruluyor.