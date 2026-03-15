Özel eğitim merkezinde skandal! Merdivenden düştüğünü ailesinden saklayıp, "Cin çarpmış gibiydi" dediler

Antalya'da 25 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen olayda; 20 yaşındaki Mehmet Ay, gittiği özel eğitim merkezinde fenalaştığı söylenerek eve gönderildi. Olay sonrası ailesinin hastaneye götürdüğü ama merdivenden düştüğü söylenmeyen Mehmet’in çekilen MR ve tahlillerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca taburcu edildiği öğrenildi.

KALÇASININ KIRILDIĞI 4 GÜN SONRA FARK EDİLDİ

Günlerce acı içinde kıvranan Mehmet Ay’ın yürümekte zorlanması üzerine ailesi onu bir kez daha hastaneye götürdü. Özel eğitim merkezi yetkililerinin, ailenin ve doktorların ısrarına rağmen Mehmet’in merdivenlerden düştüğünü gizlemesi nedeniyle kalçasının kırıldığı ancak 4 gün sonra fark edilebildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çekilen röntgenin ardından kalçasındaki kırık tespit edilerek ameliyata alınan Mehmet Ay’a 4 platin takıldı. Aileye olaydan 2 saat sonra haber verildiği ancak merdivenden düştüğü bilgisinin saklandığı öğrenilirken, Mehmet’in merdivenlerden düştüğü ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ise aylar sonra ortaya çıktı.

"CİN ÇARPMIŞ GİBİYDİ"

Özel eğitim merkezinin olay günü Mehmet'in fenalaştığını ve "Cin çarpmış gibiydi. Bir hastaneye götürün" denilerek eve gönderdiğini ve düşmesinin kendilerinden gizlendiğini söyleyen baba Uğur Ay, "Özel eğitime gittiği gün her hangi bir sağlık sorunu yoktu. Merdivenlerden düşme sonucu kalçası kırılmış. Ama bizi aradıklarında bundan kesinlikle bahsedilmedi. ‘Çocuğunuz rahatsızlandı, yürüyemiyor. Servisle gönderiyoruz, karşılayın. Kucaklayarak taşıyacaksınız, yürüyemiyor" denilmişti. Düştüğü konusu gizlenmişti. Biz hastaneye götürdüğümüzde düşme konusu gizlendiği için tedavisi ilk olarak o yönde ilerlemedi. Bize sorulduğunda okulda fenalaştığını söyledik. Düşüp düşmediği soruldu, özellikle bunu öğrenmem için tekrar aramam istendi. Kurum yetkililerini tekrar arayıp doktorların düşüp düşmediğini sorduğunu belirttiğimde kesinlikle düşmediğini söylediler. Dolayısıyla röntgen çekilmedi, diğer nörolojik problemlerinden olduğu düşünülerek MR ve diğer tahliller yapıldı. Hafif bir enfeksiyon çıkınca ondan kaynaklı yürüyemediği düşünülerek taburcu edildi" dedi.

"İLK GÜNKÜ KADAR SAĞLIKLI OLMAYACAĞI SÖYLENDİ"

Taburcu edilmesinin ardından Mehmet'in şikayetlerinin artarak devam ettiğini ve 3 gün sonra tekrar hastaneye götürdüklerinde kalçasının kırık olduğunun tespit edildiğini söyleyen baba, "Olay Cuma günü olmuştu, taburcu edildikten sonra 3 gün evdeydik. Ama annesi her altını değiştirdiğinde çocuk acı içinde kıvranıyordu. Şikayetlerde her hangi bir azalma olmadığı için tekrar hastaneye götürdük. Pazartesi tekrar hastaneye götürdük. Hastanede durumu anlattık, çekilen röntgeninde kalçasında kırık olduğu, acil ameliyat edilmesi gerektiği söylendi. Ameliyatın ardından doktor ellerinden geleni yaptıklarını ancak kalça kırığında ameliyatın zaman kaybedilmeden yapılması gerektiğini, aradan 3-4 gün sonra geçtikten sonra yapılan ameliyatın ilk günkü kadar sağlıklı olmayacağı söylendi. Şu anda çocuğum ayağa kalktı yürüyor, ama eskisi gibi değil. Aksayarak yürüyor, çabuk yoruluyor. Uzun süre yürüyemiyor, uzun süre ayakta kalamıyor" ifadelerini kullandı.

AİLE KURUMDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kalça ameliyatı ile otizmli Mehmet'in kırık olan kalçasına 4 adet platin takıldığını belirten Uğur Ay, "Ameliyatta takılan 4 platin ömür boyu kalçasında kalacak. Epilepsi hastası, belirli aralıklarla MR'a girmesi gerekiyor. Bu vidalar nedeniyle MR'a giremiyor. Bizden düştüğü gizlenmişti, güvenlik kamerası görüntüleri yeni elimize geçti. Kamera görüntülerinde de çocuğumun düştüğü net bir şekilde görülüyor. Ayrıca dosyada kurumda engelli rampası olduğu yönünde bir fatura var, ama görüntülerde rampa bulunmadığı görülüyor. Şikayetçi olduğumuz kurum çalışanı da verdiği beyanda bunu doğruladı. Atıl bir vaziyette depoda bekletildiğini söyledi. Düşen bir kişinin kaldırılmaması gerekirken kaldırılıyor. 112'yi aramıyorlar, 1 mere yanlarında tekerlekli sandalye varken, çocuğumu kaldırıp kırık kalçası ile yürütüyorlar. Yanlış beyanda bulunuyorlar, ‘düşmedi' denildi, ama düştüğü görülüyor. Kurumdan şikayetçi olduk" şeklinde konuştu.